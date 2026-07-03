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Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:51

Araç içi multimedya ekran, telefon tutucu ve ses cihazları yasak mı? Yeni kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı!

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları, telefon tutucular ve ses-görüntü sistemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Araç sahiplerinin merak ettiği " Araç içi multimedya ekran, telefon tutucu ve ses cihazları yasak mı, hangileri kullanılmaya devam edecek" soruları yeni kurallarla netlik kazandı.

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Araç içi multimedya ekran, telefon tutucu ve ses cihazları yasak mı? Yeni kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı!

Araçların teknik donanımına ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle sürüş güvenliğini etkileyebilecek araç içi ekran, telefon tutucu ve ses sistemi gibi ekipmanlara yönelik teknik kriterler yeniden belirlendi.

Araç içi multimedya ekran, telefon tutucu ve ses cihazları yasak mı? Yeni kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı!

ARAÇ İÇİ AKSESUAR KURALLARI YAYIMLANDI!

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında ele alınan kurallarla, vatandaşın aklında soru işareti oluşturan ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara sebep olan detaylar açıklığa kavuştu.

Yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü görüş alanı içerisinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya/araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını/cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaktır. Aracın üretimindeki donanımlar saklı kalmak üzere sürücünün görüş alanında, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu istisna kapsamında değerlendirilir ve görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmez."

"Araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaktır. Araçların bagaj kısmında ilave bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilir. İlave sistemlerin belirlenen standartlara aykırı veya bagajda birden fazla bulunması veya sesin araçtan dışarı taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanıldığının tespiti halinde Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır."

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Araç içi multimedya ekran, telefon tutucu ve ses cihazları yasak mı? Yeni kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Çiftçi, "Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞ ALANI ÖNEMLİ

Çiftçi, telefon tutucular ve araç kameralarıyla ilgili, "Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak." bilgisini verdi.

Dikiz aynasına asılan aksesuarlara ilişkin Çiftçi, "Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak." değerlendirmesini paylaştı.

Multimedya ve akıllı ekranlarla ilgili, "Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak" ifadesinde bulundu.

"Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkan sağlanacak. Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak. Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek."

Araç içi multimedya ekran, telefon tutucu ve ses cihazları yasak mı? Yeni kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yasak olmayanlar:

  • Ön cama monte edilen araç kamerası (görüşü engellememesi şartıyla)
  • Ön cama monte edilen telefon tutucu (görüşü engellememesi şartıyla)
  • Direksiyon veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan aksesuarlar
  • Navigasyon amacıyla kullanılan ekranlar
  • Park yardım ekranları
  • Araç içi ve dışını gösteren kamera ve kayıt cihazları
  • Aracın kontrolü ve sistem ayarları için kullanılan multimedya ekranları
  • Bagajda 1 adet en fazla 45 Hz subwoofer
  • Bagajda 1 adet en fazla 300 Watt amplifikatör

Yasak olanlar:

  • Sürücünün görüşünü kapatacak şekilde yerleştirilen aksesuar ve eşyalar
  • Seyir halinde sürücünün görüş alanındaki ekranda televizyon veya video yayını izlemek
  • Araç içindeki ses sistemini ses dışarı taşacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak
  • Araç üreticisinin belirlediği alanlar dışında ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemleri bulundurmak veya kullanmak
  • Bagajda izin verilen sınırların üzerinde veya birden fazla subwoofer/amplifikatör bulundurmak
  • İlave ses sistemlerini, sesi dışarı taşacak şekilde kullanmak

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