Araç içi multimedya ekran, telefon tutucu ve ses cihazları yasak mı? Yeni kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı!

ARAÇ İÇİ AKSESUAR KURALLARI YAYIMLANDI!

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında ele alınan kurallarla, vatandaşın aklında soru işareti oluşturan ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara sebep olan detaylar açıklığa kavuştu.

Yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü görüş alanı içerisinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya/araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını/cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaktır. Aracın üretimindeki donanımlar saklı kalmak üzere sürücünün görüş alanında, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu istisna kapsamında değerlendirilir ve görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmez."

"Araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaktır. Araçların bagaj kısmında ilave bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilir. İlave sistemlerin belirlenen standartlara aykırı veya bagajda birden fazla bulunması veya sesin araçtan dışarı taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanıldığının tespiti halinde Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır."