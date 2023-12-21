Giriş Tarihi: 21.12.2023 08:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
08:48
Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri
Arak dizisi başlıyor. yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine toplayan yeni dizinin başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel yer alıyor. Bunun yanı sıra Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu gibi birçok başarılı ismi buluşturan projenin yapımını Most Production üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar yer alıyor. Senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın birlikte yazdığı Arak bu akşam başlıyor. Peki, Arak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Arak konusu ve oyuncu kadrosu…