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Haberler Fotohaber Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri
Giriş Tarihi: 21.12.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 08:48

Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

Arak dizisi başlıyor. yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine toplayan yeni dizinin başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel yer alıyor. Bunun yanı sıra Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu gibi birçok başarılı ismi buluşturan projenin yapımını Most Production üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar yer alıyor. Senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın birlikte yazdığı Arak bu akşam başlıyor. Peki, Arak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Arak konusu ve oyuncu kadrosu…

Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in yer aldığı Arak dizsi ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Arak dizisi haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara'nın, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, yolunun ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişmesiyle başlıyor. Peki, Arak dizisi konusu ve hikayesi nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

ARAK BUGÜN BAŞLIYOR

Sürükleyici hikayesi ve görkemli kadrosu ile Arak, 21 Aralık Perşembe Show TV'de başlıyor.

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Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

ARAK DİZİSİ NE ANLATIYOR, HİKAYESİ NE?

1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar'ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır. Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir. Rauf Çınar'ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder. Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir.

Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döner. Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile aşık olmalarına engel olmayacaktır. Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

ARAK'IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arak'ın ilk bölümünde; Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir.

Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır.

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