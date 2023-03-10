Aras Kargo Çalışma Saatleri - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

2023 Aras Kargo çalışma saatleri, kargoda işi olanlar için merak edilmektedir. Aras Kargo ile yurtiçi ya da yurtdışına herhangi bir paket gönderecekler çalışma saatine göre hareket eder. Bunun için Aras Kargo cumartesi çalışma saatleri ile hafta içi ve hafta sonu Aras Kargo kaçta açılıyor bilinmelidir. Aynı zamanda Aras Kargo kaça kadar açık ve Aras Kargo kaçta kapanıyor baktığımızda hafta sonundan farklıdır. Standart mesai saatleri içinde olan Aras Kargo kapanış saati de bu kapsamda merak edilir.