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Haberler Fotohaber Aras Kargo Çalışma Saatleri - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:07

Aras Kargo Çalışma Saatleri - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

2023 Aras Kargo çalışma saatleri, kargoda işi olanlar için merak edilmektedir. Aras Kargo ile yurtiçi ya da yurtdışına herhangi bir paket gönderecekler çalışma saatine göre hareket eder. Bunun için Aras Kargo cumartesi çalışma saatleri ile hafta içi ve hafta sonu Aras Kargo kaçta açılıyor bilinmelidir. Aynı zamanda Aras Kargo kaça kadar açık ve Aras Kargo kaçta kapanıyor baktığımızda hafta sonundan farklıdır. Standart mesai saatleri içinde olan Aras Kargo kapanış saati de bu kapsamda merak edilir.

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Aras Kargo Çalışma Saatleri - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurt içi ve yurt dışı kargo gönderecek olanlar özellikle Kargoların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini bilmek istediği için sık aranan konular arasındadır. Corona virüsü nedeniyle bazı kurum, kuruluş ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklik yapılırken Kargo firmaları da bu değişiklikleri yapmıştır. Aras Kargo da pandemi ile bir dönem çalışma saatlerini değiştirmiş olsa da normalleşmeden sonra eski çalışanı düzenine dönmüştür.

Aras Kargo çalışma saati, hafta içi sabah açılışı 08:30 iken akşam kapanış saati ise 18:00'dir. Gün içinde bu saatler aralığında hizmet veren Aras Kargo pazartesi ve cuma günleri aralığında müşterilerin Kargo hizmetini karşılamaktadır.

Aras Kargo Çalışma Saatleri - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

ARAS KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo, hafta içi sabah açılış saati 08:30 iken akşam kapanış saati ise 18:00'dir. Ancak bu saatler hafta sonunda değişmektedir. Hafta sonu açılış saati 08:30 iken kapanış saati 14:00'tür.

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Aras Kargo Çalışma Saatleri - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

ARAS KARGO HAFTA SONU KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo firmasından en çok merak edilen konu çalışma saatlerinin olmasının yanında hafta sonu bu saatler değişmektedir. Hafta sonu çalışma saati özellikle hafta sonu izinli olanlar tarafından merak edilmektedir. Bu durumda MNG Kargo hafta sonu açılış saati ve kapanış saatine bakacak olursak:

Açılış: 08.00

Kapanış: 14.00

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