Aras Kargo Çalışma Saatleri - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurt içi ve yurt dışı kargo gönderecek olanlar özellikle Kargoların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini bilmek istediği için sık aranan konular arasındadır. Corona virüsü nedeniyle bazı kurum, kuruluş ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklik yapılırken Kargo firmaları da bu değişiklikleri yapmıştır. Aras Kargo da pandemi ile bir dönem çalışma saatlerini değiştirmiş olsa da normalleşmeden sonra eski çalışanı düzenine dönmüştür.

Aras Kargo çalışma saati, hafta içi sabah açılışı 08:30 iken akşam kapanış saati ise 18:00'dir. Gün içinde bu saatler aralığında hizmet veren Aras Kargo pazartesi ve cuma günleri aralığında müşterilerin Kargo hizmetini karşılamaktadır.