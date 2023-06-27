Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Arefe günü bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü eczaneler kaça kadar açık, tatil mi?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:33

Arefe günü bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü eczaneler kaça kadar açık, tatil mi?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı bugün idrak ediliyor. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan bayramda eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bayramda ve arefe günü bugün eczaneler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İlaç ve medikal ürün ihtiyacı olan vatandaşlar, yola koyulmadan önce detayları araştırıyor. Arefe günü eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yanıt aramaya başladı. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Peki, 27 Haziran 2023 Arefe günü bugün eczaneler açık mı, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, cevaplar…

Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün eczaneler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Arefe günü eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı öncesi medikal ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Öte yandan acil durumlar için nöbetçi eczane sorgulama ekranı da ziyaret edilmeye başlandı. 27 Haziran bugün eczaneler açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. 2023 Kurban Bayramı eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bayramda ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte, detaylar…

Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün eczaneler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

KURBAN BAYRAMI VE 27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI, YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Kurban Bayramı ve arefe günü bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün eczaneler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

Eczaneler, 27 Haziran Salı arefe günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün eczaneler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI, TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle eczaneler hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Buna göre eczaneler, 27 Haziran 2023 Salı günü saat 13.00'ten itibaren ve 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak ve 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla hizmet vermeye devam edecek.

Nöbetçi eczaneler ise bayram boyunca mesailerine devam edecek.

Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün eczaneler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir.

Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SON DAKİKA