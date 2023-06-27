Arefe günü bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü eczaneler kaça kadar açık, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI VE 27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI, YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Kurban Bayramı ve arefe günü bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;