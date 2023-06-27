Arefe günü bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü eczaneler kaça kadar açık, tatil mi?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı bugün idrak ediliyor. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan bayramda eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bayramda ve arefe günü bugün eczaneler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İlaç ve medikal ürün ihtiyacı olan vatandaşlar, yola koyulmadan önce detayları araştırıyor. Arefe günü eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yanıt aramaya başladı. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Peki, 27 Haziran 2023 Arefe günü bugün eczaneler açık mı, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, cevaplar…