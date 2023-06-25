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Haberler Fotohaber Arefe günü ibadetleri: Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 13:45

Arefe günü ibadetleri: Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?

Arefe günü ibadetleri ile bu kıymetli günün faziletinden faydalanmak isteyenler Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir diye araştırıyor. 2023 yılının ikinci arefesi, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan 27 Haziran'da idrak edilecek. Duha namazı ve şükür namazı gibi ibadetlerin yapılacağı bu özel günü dua ve zikirlerle geçirmenin son derece önemli olduğu bilinmektedir. Peki Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi sureler okunur ve tesbihler çekilir? İşte arife günü yapılacaklar…

Arefe günü ibadetleri: Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?

Arefe günü ibadetleri ve namazı, Zilhicce ayının dokuzuncu gününe tekabül eden bu kıymetli gün için araştırılanlar arasında bulunuyor. Önemi sure ve hadislerle bildirilen bu günü ibadetlerle geçirmek isteyenler, Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki arefe günü nasıl ibadet edilir, hangi sureler okunur? İşte bu özel günde yapılacak ibadetler ve hayırlı davranışlar.

Arefe günü ibadetleri: Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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Arefe günü ibadetleri: Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü ibadetleri: Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?

AREFE GÜNÜ HANGİ SURELER OKUNUR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki 'Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır. Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: 'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

Arefe günü ibadetleri: Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

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