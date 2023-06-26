Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?

Giriş Tarihi: 26.06.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 21:08

Arefe günü kargolar açık mı, yarın kuryeler çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 27 Haziran günü Kurban Bayramı'nın arefe günüdür. Evrak veya ürün teslimi yapanlar, internetten alışveriş yapanlar vatandaşlar arefe günü kargolar açık mı kapalı mı, tatil mi sorularına yanıt aramaya başladı. PTT kamu kuruluşuyken; MNG, Yurtiçi, Aras ve diğerleri özel kuruluştur ve kuryelerin çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Bayram resmi tatil ilan edilirken, arefe günü için de konu hakkında araştırmalarda bulunulmakta. Peki, arefe günü günü kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık, tatil mi? İşte konu hakkında detaylar