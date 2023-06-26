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Haberler Fotohaber Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 21:08

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?

Arefe günü kargolar açık mı, yarın kuryeler çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 27 Haziran günü Kurban Bayramı'nın arefe günüdür. Evrak veya ürün teslimi yapanlar, internetten alışveriş yapanlar vatandaşlar arefe günü kargolar açık mı kapalı mı, tatil mi sorularına yanıt aramaya başladı. PTT kamu kuruluşuyken; MNG, Yurtiçi, Aras ve diğerleri özel kuruluştur ve kuryelerin çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Bayram resmi tatil ilan edilirken, arefe günü için de konu hakkında araştırmalarda bulunulmakta. Peki, arefe günü günü kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık, tatil mi? İşte konu hakkında detaylar

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?

27 Haziran yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kurban Bayramı resmi tatil olarak ilan edildi ve 4 gün boyunca kuryeler çalışmayacak. Bu noktada arefe günü kargolar çalışacak mı, tatil mi soruları araştırılıyor. İşte PTT, MNG, Aras ve Yurt içi arefe günü kargo çalışma saatleri 2023

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?

27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri de yarım gün çalışacak. Ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

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Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 27 Haziran Salı günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde kapalı olacak yani çalışmayacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran yarın arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi.

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