Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

Kurban Bayramı ile birlikte en çok merak edilen konuların başında zincir marketlerin çalışma durumu geliyor. Arefe günü ve bayramın dört gününde ihtiyaçlarını bu zincir marketlerden yapacak olan vatandaşlar "Arefe Günü (27 Haziran) marketler açık mı, kapalı mı?" merak ediyor. Bayram öncesi marketlerin hizmet günü ve saatleri merak ediliyor. Daha önceki yıllarda bayramın ilk günü BİM, A101, ŞOK marketler kapalıydı. Peki, Arefe günü ve bayramda A101, BİM, ŞOK açık mı, kapalı mı? İşte, marketlerin çalışma durumu…