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Haberler Fotohaber Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 16:07

Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

Arefe Günü ve bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanıyor. Yılın ikinci ve son dini bayramı bu olan Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Arefe günü ve bayram süresince marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu beş günlük süreçte ihtiyaçlarını alabilmek için markete gitmek durumunda olan milyonlarca vatandaş "Arefe Günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kaça kadar açık?" merak ediyor. İşte, yanıtı…

Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

Kurban Bayramı ile birlikte en çok merak edilen konuların başında zincir marketlerin çalışma durumu geliyor. Arefe günü ve bayramın dört gününde ihtiyaçlarını bu zincir marketlerden yapacak olan vatandaşlar "Arefe Günü (27 Haziran) marketler açık mı, kapalı mı?" merak ediyor. Bayram öncesi marketlerin hizmet günü ve saatleri merak ediliyor. Daha önceki yıllarda bayramın ilk günü BİM, A101, ŞOK marketler kapalıydı. Peki, Arefe günü ve bayramda A101, BİM, ŞOK açık mı, kapalı mı? İşte, marketlerin çalışma durumu…

Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

AREFE GÜNÜ A101,ŞOK VE BİM AÇIK MI?
A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü A101, ŞOK ve BİM müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

27 Haziran Salı günü A101, ŞOK ve BİM marketin açık olması bekleniyor.

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Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

A101, BİM VE ŞOK KURBAN BAYRAMI' NDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz bayramın 1. günü A101, ŞOK ve BİM kapalı olmuştu. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda A101, ŞOK ve BİM'in bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba kapalı olması bekleniyor.

Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor. Konuyla açıklama geldiği durumda detaylar haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

A101 MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

ŞOK MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ
ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

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