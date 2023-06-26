Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:07
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
16:07
Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A-101,ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?
Arefe Günü ve bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanıyor. Yılın ikinci ve son dini bayramı bu olan Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Arefe günü ve bayram süresince marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu beş günlük süreçte ihtiyaçlarını alabilmek için markete gitmek durumunda olan milyonlarca vatandaş "Arefe Günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kaça kadar açık?" merak ediyor. İşte, yanıtı…