Arka Sokaklar 654. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Arka Sokaklar 654. Bölüm fragmanı izle ekranı arama geçmişlerinde yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 653. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Sadullah'ı, MİT'e teslim eden ekip, tüm bağlantılarını etkisiz hale getirir; ama Sadullah'ın onlara bir sürprizi olacaktır. Gelecek hafta neler olacağını görmek isteyen seyirciler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 654. bölüm fragmanı izle linki…