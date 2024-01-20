Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
06:00
Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || "Başak ölüyor mu?" Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!
Kanal D ekranlarında uzun yıllardır aralıksız devam eden dizi Arka Sokaklar bu akşam 660.bölümüyle ekranlarda yer aldı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi her hafta farklı bir polisiye kurgu olayına yer verirken aynı zamanda bu hafta ekipten birinin başı belada. Yeni bölümde Arda'ya neler olacağını merak eden izleyiciler yeni bölüm fragmanı araştırmasına başladılar. İşte Arka Sokaklar 661. bölüm fragmanı izle