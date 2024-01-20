Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || "Başak ölüyor mu?" Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!

ARKA SOKAKLAR 660.BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekip Arda'nın başına gelenlerden sonra çeteyi çökertmek için yoğun bir mesai harcar. Hüsnü ve ekiptekiler her türlü ipucunu değerlendirir. Engin'in liderliğinde çetenin kontrolünde olan bölgelerden birine baskın yapılır. Engin, çetenin işine taş koyunca tehdit edilir. Başak'ın arabasına saldırı düzenlenir. Peki Başak ölecek mi?