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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || "Başak ölüyor mu?" Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 06:00

Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || "Başak ölüyor mu?" Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır aralıksız devam eden dizi Arka Sokaklar bu akşam 660.bölümüyle ekranlarda yer aldı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi her hafta farklı bir polisiye kurgu olayına yer verirken aynı zamanda bu hafta ekipten birinin başı belada. Yeni bölümde Arda'ya neler olacağını merak eden izleyiciler yeni bölüm fragmanı araştırmasına başladılar. İşte Arka Sokaklar 661. bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || Başak ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!

Bu hafta 660. bölümüyle izleyiciyle buluşan aksiyon dizisinde izleyiciler gelecek hafta neler olacağını merak ediyor. Yeni bölümden sahneler görmek isteyen izleyiciler yeni bölüm araştırmalarına başladı. İşte Arka Sokaklar 661. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || Başak ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!

ARKA SOKAKLAR 661. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar/arka-sokaklar-661-bolum-fragmani

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Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || Başak ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!

ARKA SOKAKLAR 660.BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekip Arda'nın başına gelenlerden sonra çeteyi çökertmek için yoğun bir mesai harcar. Hüsnü ve ekiptekiler her türlü ipucunu değerlendirir. Engin'in liderliğinde çetenin kontrolünde olan bölgelerden birine baskın yapılır. Engin, çetenin işine taş koyunca tehdit edilir. Başak'ın arabasına saldırı düzenlenir. Peki Başak ölecek mi?

Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || Başak ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!

Arda'nın son zamanlarda arkadaşlarından borç istemesi dikkat çeker. Sebebinin ne olduğu yakında ortaya çıkacaktır.

Ünal tahliye olur. Bundan sonra ekibimiz için gizli istihbarat elemanı olarak çalışacaktır.

Arka Sokaklar 661.bölüm fragmanı || Başak ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölümün fragmanı yayında!

Arda, borç batağından kurtulmak için yanlış üstüne yanlış yapınca Rıza'nın ve ekibin haklı tepkisiyle karşılaşır; ayrıca, hakkında soruşturma başlatılır. Sokakta perişan vaziyette bulunan genç kadın ve çöpe attığı bebeği hastaneye kaldırılırlar.

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