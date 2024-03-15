Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz

Giriş Tarihi: 15.03.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
19:06
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 668. Bölüm izle linki 15 Mart 2024 Cuma akşamı aktif hale geliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizi, 18. Sezonuyla da ilgi görüyor. Polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki yapımda bu hafta, farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vuran Kadir, başka suçlar da işler. Öte yandan Aylin, bombalı tuzağın tam ortasında kalır. İşte, 15 Mart 2024 Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…