Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 15.03.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 19:06

Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 668. Bölüm izle linki 15 Mart 2024 Cuma akşamı aktif hale geliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizi, 18. Sezonuyla da ilgi görüyor. Polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki yapımda bu hafta, farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vuran Kadir, başka suçlar da işler. Öte yandan Aylin, bombalı tuzağın tam ortasında kalır. İşte, 15 Mart 2024 Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz

Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar 668. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran gibi isimleri bir araya getiren yapım, heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle izleyicilerini karşılıyor. 668. Bölümde hara hapları piyasaya süren Serra ve adamı Şadi tüm şehri saran bir dağıtım ağı kurmuştur. Ekip onlara adım adım yaklaşır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 668. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

15 Mart 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 668. bölüm izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz

ARKA SOKAKLAR 668. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 668'nci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;

Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz

Farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vuran Kadir uyuşturucunun etkisiyle başka suçlar da işleyecektir.

Arka Sokaklar 668. Bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz

Hüsnü'nün oğlu Haydar Berk okul arkadaşı İpek'e aşık olmuştur. Ama İpek, Haydar Berk'e yüz vermez.

SON DAKİKA