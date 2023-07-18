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Haberler Fotohaber Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:34

Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Arkeoloji taban puanları ve başarı sıralaması, üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini tercih etmeyi planlayan adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Eşit ağırlık puanıyla alım yapan Arkeoloji bölümü üniversitelerin Edebiyat Fakültesi içerisinde öğrenim veriyor. Peki, 2023 Arkeoloji bölümü taban puanları belli oldu mu? İşte 2023 Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları!

Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Arkeoloji bölümü taban puanları, YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte adayların odağında yer alıyor. Arkeolog olmak ve Arkeoloji alanında ilerlemek isteyen adaylar, 2023 Arkeoloji taban puanları için incelemeleri hızlandırdı. Fen-Edebiyat Fakültesi içinde yer alan bu lisans programında öğrenim görmek isteyen adayların eşit ağırlık puanı ile tercihte bulunması gerekiyor. Peki, ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte 2023 Arkeoloji puanları…

Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2023 ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 4+0
4+0
4+0
3+0		 4
4
4
3		 17.731
24.784
28.900
49.117		 430,12666
371,10673
406,18407
378,84076
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 225.915
235.968
257.000
321.626		 335,80190
276,49117
308,61078
280,92306
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 10+0
10+0
10+0
17+0		 10
10
10
4		 303.991
296.292
646.000
Dolmadı		 318,27894
264,08651
242,34291
Dolmadı
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 310.192
294.317
287.000
319.899		 317,06097
264,45173
300,99940
281,26201
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 353.297
362.449
387.000
404.314		 309,14649
252,85738
279,96772
266,72929

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Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
65+2
65+2		 62
62
67
67		 535.276
547.814
592.000
622.146		 283,16398
227,13412
248,87123
239,68260
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 567.711
585.769
598.000
588.688		 279,37791
204,34564
248,18542
243,20017
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
58
62
62		 586.020
Dolmadı
621.000
594.360		 277,31472
Dolmadı
245,35647
242,58808
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
37
52
52		 642.807
Dolmadı
642.000
680.089		 271,24037
Dolmadı
242,76733
233,92960
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
36
62
62		 685.588
Dolmadı
736.000
769.705		 266,97956
Dolmadı
232,51379
224,12053
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
18
41
41		 699.357
Dolmadı
723.000
787.696		 265,67373
Dolmadı
233,87256
220,98110
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
21
52
52		 727.555
Dolmadı
719.000
758.552		 262,99723
Dolmadı
234,20751
225,62391
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
4
31
31		 729.645
Dolmadı
719.000
755.422		 262,79819
Dolmadı
234,28690
226,02353
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
24
52
52		 748.853
Dolmadı
744.000
753.165		 261,03721
Dolmadı
231,67904
226,29573
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
15
52
52		 765.761
Dolmadı
793.000
795.508		 259,51292
Dolmadı
226,95760
219,12834
Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
11
41
41		 823.967
Dolmadı
771.000
793.772		 254,43905
Dolmadı
229,06197
219,59396
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
10
41
41		 824.387
Dolmadı
834.000
814.687		 254,40505
Dolmadı
223,35746
208,53725
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
12
41
39		 842.835
Dolmadı
859.000
Dolmadı		 252,85653
Dolmadı
221,26951
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
9
41
39		 859.776
Dolmadı
891.000
Dolmadı		 251,44563
Dolmadı
218,45530
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
7
41
29		 864.451
Dolmadı
918.000
Dolmadı		 251,06887
Dolmadı
215,96756
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
55+2
55+2		 62
18
57
52		 880.984
Dolmadı
982.000
Dolmadı		 249,73168
Dolmadı
204,66348
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
12
41
41		 887.884
Dolmadı
814.000
820.571		 249,17989
Dolmadı
225,11196
203,73676
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
13
52
48		 889.966
Dolmadı
891.000
Dolmadı		 249,01193
Dolmadı
218,44812
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
12
31
31		 893.639
Dolmadı
833.000
812.028		 248,71358
Dolmadı
223,47635
210,65648
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
2
31
25		 901.229
Dolmadı
893.000
Dolmadı		 248,10058
Dolmadı
218,31637
Dolmadı
Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
25+1
30+1		 26
8
22
11		 914.489
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 247,04980
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
8
41
31		 927.595
Dolmadı
844.000
820.974		 246,00064
Dolmadı
222,49577
203,37574
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
3
31
16		 945.466
Dolmadı
929.000
Dolmadı		 244,61130
Dolmadı
214,81476
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31

31
29		 960.058
Dolmadı
933.000
Dolmadı		 243,48543
Dolmadı
214,40704
Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
4
16
13		 969.594
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 242,75840
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
25+1
30+1		 26
3
26
7		 986.306
Dolmadı
954.000
Dolmadı		 241,50260
Dolmadı
211,81861
Dolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
20+1
30+1		 26
3
21
5		 1.005.694
Dolmadı
960.000
Dolmadı		 240,03881
Dolmadı
210,92626
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
5
41
29		 1.008.227
Dolmadı
928.000
Dolmadı		 239,85218
Dolmadı
214,98417
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
25+1
30+1		 26
5
26
20		 1.029.963
Dolmadı
984.000
Dolmadı		 238,25436
Dolmadı
203,25683
Dolmadı
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
5
31
18		 1.034.340
Dolmadı
980.000
Dolmadı		 237,92806
Dolmadı
205,97802
Dolmadı
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