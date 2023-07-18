Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Arkeoloji bölümü taban puanları, YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte adayların odağında yer alıyor. Arkeolog olmak ve Arkeoloji alanında ilerlemek isteyen adaylar, 2023 Arkeoloji taban puanları için incelemeleri hızlandırdı. Fen-Edebiyat Fakültesi içinde yer alan bu lisans programında öğrenim görmek isteyen adayların eşit ağırlık puanı ile tercihte bulunması gerekiyor. Peki, ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte 2023 Arkeoloji puanları…