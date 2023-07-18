Arkeoloji bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Arkeoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Arkeoloji taban puanları ve başarı sıralaması, üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini tercih etmeyi planlayan adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Eşit ağırlık puanıyla alım yapan Arkeoloji bölümü üniversitelerin Edebiyat Fakültesi içerisinde öğrenim veriyor. Peki, 2023 Arkeoloji bölümü taban puanları belli oldu mu? İşte 2023 Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları!
2023 ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
4+0
4+0
3+0
|4
4
4
3
|17.731
24.784
28.900
49.117
|430,12666
371,10673
406,18407
378,84076
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|225.915
235.968
257.000
321.626
|335,80190
276,49117
308,61078
280,92306
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
10+0
17+0
|10
10
10
4
|303.991
296.292
646.000
Dolmadı
|318,27894
264,08651
242,34291
Dolmadı
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|310.192
294.317
287.000
319.899
|317,06097
264,45173
300,99940
281,26201
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|353.297
362.449
387.000
404.314
|309,14649
252,85738
279,96772
266,72929
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
65+2
65+2
|62
62
67
67
|535.276
547.814
592.000
622.146
|283,16398
227,13412
248,87123
239,68260
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|567.711
585.769
598.000
588.688
|279,37791
204,34564
248,18542
243,20017
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
58
62
62
|586.020
Dolmadı
621.000
594.360
|277,31472
Dolmadı
245,35647
242,58808
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
37
52
52
|642.807
Dolmadı
642.000
680.089
|271,24037
Dolmadı
242,76733
233,92960
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
36
62
62
|685.588
Dolmadı
736.000
769.705
|266,97956
Dolmadı
232,51379
224,12053
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
18
41
41
|699.357
Dolmadı
723.000
787.696
|265,67373
Dolmadı
233,87256
220,98110
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
21
52
52
|727.555
Dolmadı
719.000
758.552
|262,99723
Dolmadı
234,20751
225,62391
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
4
31
31
|729.645
Dolmadı
719.000
755.422
|262,79819
Dolmadı
234,28690
226,02353
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
24
52
52
|748.853
Dolmadı
744.000
753.165
|261,03721
Dolmadı
231,67904
226,29573
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
15
52
52
|765.761
Dolmadı
793.000
795.508
|259,51292
Dolmadı
226,95760
219,12834
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
11
41
41
|823.967
Dolmadı
771.000
793.772
|254,43905
Dolmadı
229,06197
219,59396
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
10
41
41
|824.387
Dolmadı
834.000
814.687
|254,40505
Dolmadı
223,35746
208,53725
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
12
41
39
|842.835
Dolmadı
859.000
Dolmadı
|252,85653
Dolmadı
221,26951
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
9
41
39
|859.776
Dolmadı
891.000
Dolmadı
|251,44563
Dolmadı
218,45530
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
7
41
29
|864.451
Dolmadı
918.000
Dolmadı
|251,06887
Dolmadı
215,96756
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
55+2
55+2
|62
18
57
52
|880.984
Dolmadı
982.000
Dolmadı
|249,73168
Dolmadı
204,66348
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
12
41
41
|887.884
Dolmadı
814.000
820.571
|249,17989
Dolmadı
225,11196
203,73676
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
13
52
48
|889.966
Dolmadı
891.000
Dolmadı
|249,01193
Dolmadı
218,44812
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
12
31
31
|893.639
Dolmadı
833.000
812.028
|248,71358
Dolmadı
223,47635
210,65648
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
2
31
25
|901.229
Dolmadı
893.000
Dolmadı
|248,10058
Dolmadı
218,31637
Dolmadı
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
25+1
30+1
|26
8
22
11
|914.489
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|247,04980
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
8
41
31
|927.595
Dolmadı
844.000
820.974
|246,00064
Dolmadı
222,49577
203,37574
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
3
31
16
|945.466
Dolmadı
929.000
Dolmadı
|244,61130
Dolmadı
214,81476
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
—
31
29
|960.058
Dolmadı
933.000
Dolmadı
|243,48543
Dolmadı
214,40704
Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
4
16
13
|969.594
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|242,75840
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
25+1
30+1
|26
3
26
7
|986.306
Dolmadı
954.000
Dolmadı
|241,50260
Dolmadı
211,81861
Dolmadı
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
20+1
30+1
|26
3
21
5
|1.005.694
Dolmadı
960.000
Dolmadı
|240,03881
Dolmadı
210,92626
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
5
41
29
|1.008.227
Dolmadı
928.000
Dolmadı
|239,85218
Dolmadı
214,98417
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
25+1
30+1
|26
5
26
20
|1.029.963
Dolmadı
984.000
Dolmadı
|238,25436
Dolmadı
203,25683
Dolmadı
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
5
31
18
|1.034.340
Dolmadı
980.000
Dolmadı
|237,92806
Dolmadı
205,97802
Dolmadı