ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?

Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 27-28 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arzda paylar, 25,35 TL sabit fiyattan satışa sunulmuş olup bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Artemis Halı BİST işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, ARTMS borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…