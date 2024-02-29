ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:41
Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 507 Milyon TL olarak açıklandı. Artemis Halı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Artemis Halı BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, ARTMS BIST işlem tarihi ve tüm detaylar.