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Haberler Fotohaber ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:41

ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?

Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 507 Milyon TL olarak açıklandı. Artemis Halı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Artemis Halı BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, ARTMS BIST işlem tarihi ve tüm detaylar.

ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?

Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 27-28 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arzda paylar, 25,35 TL sabit fiyattan satışa sunulmuş olup bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Artemis Halı BİST işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, ARTMS borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Artemis Halı A.Ş. halka arzına onay verdi. Artemis Halı talep toplama tarihleri de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre, Artemis Halı halka arzı için talep toplama işlemleri, 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde tamamlandı.

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ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Artemis Halı'nın halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi. Halka arza katılan bireysel yatırımcılara 910'ar lot dağıtıldı

Artemis Halı halka arzında katılımcılara 10 lot hisse dağıtımı yapıldı.

ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?

ARTEMİS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Artemis Halı ''ARTMS'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Ancak Artemis Halı BİST işlem tarihi henüz belli olmadı.

Şirket paylarının 4 veya 5 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da işleme başlaması bekleniyor. ARTMS borsa işlem tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

ARTEMİS HALI BİST İŞLEM TARİHİ || ARTMS halka arz sonuçları belli oldu! Artemis Halı borsada ne zaman işlem görecek?
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