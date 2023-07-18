Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Aşçılık taban puanları 2023 devlet ve özel üniversite seçenekleri ile gündemde. 2 yıllık üniversite taban puanları tablosunda yer alan bölüm TYT puanı ile alan bölümler arasında yer alıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu kapsamında üniversite tercihi yapacak adaylar Aşçılık bölümü için de sorgulamalara başladı. Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Adaylar hedefledikleri üniversite özelinde istedikleri bölümü araştırıyor. İşte, 2023 Aşçılık taban puanları ve başarı sıralamaları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|387,31227
346,82805
|227.731
171.858
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|375,44263
320,62498
|272.004
259.681
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|367,89327
301,53264
|304.298
350.753
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|365,30976
324,68941
|316.159
243.778
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|364,58998
313,91837
|319.502
288.853
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|363,57649
302,50256
|324.260
345.442
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|358,75278
295,72572
|347.598
384.644
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
10+0
|12
10
|358,26732
315,64356
|350.027
281.137
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|353,04736
306,02678
|377.691
326.748
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|351,89287
294,94777
|384.151
389.470
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|350,99327
296,86854
|389.169
377.785
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|349,97547
333,42963
|394.967
212.585
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|345,84445
289,60275
|419.356
424.320
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|344,97962
311,17567
|424.574
301.469
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|341,76599
288,43091
|444.599
432.266
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|340,04208
290,96511
|455.785
415.100
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|338,58327
277,39462
|465.617
515.804
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|336,18261
281,83567
|481.896
480.464
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|334,13389
283,57474
|496.315
467.138
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|334,10630
286,50612
|496.493
445.819
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|333,92306
292,24538
|497.822
406.640
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|332,47577
271,74699
|508.145
564.755
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|330,37202
277,66306
|523.501
513.600
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|329,34881
291,31979
|531.160
412.715
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|328,61904
282,10341
|536.628
478.382
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
13+0
|14
13
|327,95560
276,27076
|541.779
525.286
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|324,69726
271,36505
|567.428
568.173
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Gedik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|323,73334
262,81037
|575.227
650.568
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
13+0
|14
13
|323,50838
274,35666
|577.060
541.607
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|322,49837
268,80198
|585.361
591.808
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|320,56099
271,52173
|601.498
566.818
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|317,17407
270,80368
|631.142
573.274
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|315,67758
273,75585
|644.718
546.932
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|313,46936
266,14525
|665.078
617.353
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|312,68565
263,11790
|672.254
647.333
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|312,33385
259,01909
|675.510
690.522
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|311,69216
270,09928
|681.569
579.820
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mengen Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|311,41348
259,29474
|684.160
687.566
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muğla Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|309,25558
257,86184
|704.934
703.155
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|308,02633
257,92521
|717.020
702.431
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|306,90842
255,22889
|728.166
732.828
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|306,18009
246,78007
|735.531
832.100
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|302,85678
252,50106
|770.279
764.288
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|301,06025
253,98992
|789.388
747.090
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Meram Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|299,70680
240,35399
|803.851
907.607
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|299,35897
260,85254
|807.629
671.164
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|298,93966
272,22880
|812.164
560.441
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|298,17470
241,29812
|820.588
896.471
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Didim Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|298,01502
248,44916
|822.292
812.073
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
25+0
|4
25
|296,90755
238,92019
|834.400
924.254
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|296,61875
247,27985
|837.580
826.153
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Isparta Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|296,37663
243,75794
|840.340
867.783
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|295,76625
245,38462
|847.318
848.730
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
—
|26
—
|294,56692
—
|861.004
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yalova Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|294,46226
243,08775
|862.281
875.678
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Antakya Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|294,02068
241,25017
|867.467
897.062
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|291,58121
228,96915
|895.909
1.044.197
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Milas Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|291,16638
241,49239
|900.938
894.258
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Afyon Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|290,91576
236,71643
|903.949
949.890
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Davutlar Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|290,80983
240,11463
|905.200
910.430
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Anamur Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|290,06460
239,20746
|914.134
920.887
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|289,02316
234,95262
|926.618
970.604
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|288,95232
224,71684
|927.502
1.099.883
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ortaca Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|287,55275
236,67203
|944.684
950.428
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|286,00508
237,67636
|963.909
938.510
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Arda Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|285,77471
241,40054
|966.819
895.257
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|285,65082
232,76558
|968.373
997.001
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tokat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
—
|21
—
|285,11091
—
|975.277
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|282,98017
226,09890
|1.002.837
1.081.451
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|281,52687
230,41399
|1.021.685
1.025.968
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|281,23448
228,47085
|1.025.597
1.050.704
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Şarköy Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|280,45211
221,53553
|1.036.117
1.142.848
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|280,36720
229,17081
|1.037.292
1.041.670
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Didim Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|279,63849
230,44835
|1.046.890
1.025.525
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|75+0
68+0
|75
68
|279,35122
228,60349
|1.050.851
1.048.980
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|279,20905
228,35624
|1.052.709
1.052.162
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|278,59331
226,15617
|1.061.059
1.080.696
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|277,94843
222,74156
|1.069.918
1.126.336
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|277,70535
220,75083
|1.073.209
1.153.378
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|277,01239
221,06533
|1.082.759
1.149.090
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|276,67861
228,04000
|1.087.375
1.056.149
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gerze Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|275,52355
222,27809
|1.103.421
1.132.670
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Midyat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
—
|21
—
|274,80470
—
|1.113.454
—
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Isparta Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|274,55684
223,11751
|1.116.945
1.121.432
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Açıköğretim Fakültesi
|Aşçılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|1500+38
1500+38
|1538
1538
|272,72842
217,11015
|1.143.349
1.201.924
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|61+0
54+0
|61
54
|272,55196
215,70771
|1.145.863
1.220.674
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|271,43091
219,89268
|1.162.143
1.164.793
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|271,22763
218,26964
|1.165.069
1.186.503
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|271,00743
214,89031
|1.168.268
1.231.914
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|270,96472
221,16413
|1.168.896
1.147.751
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|270,77054
—
|1.171.787
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Afyon Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|269,92764
211,42076
|1.184.300
1.280.494
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|269,31141
217,54834
|1.193.541
1.196.135
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dereli Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|268,83391
216,81491
|1.200.746
1.205.842
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Devrek Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|267,98890
214,99895
|1.213.505
1.230.375
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|267,53702
214,24566
|1.220.386
1.240.813
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|266,81316
217,38138
|1.231.393
1.198.343
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|266,45082
231,08327
|1.236.895
1.017.512
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Artvin Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|265,86165
211,29825
|1.246.024
1.282.241
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|265,66579
211,76654
|1.248.963
1.275.507
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|265,54047
205,23342
|1.250.876
1.373.030
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|265,16137
213,07612
|1.256.817
1.257.215
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Söğüt Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|263,77041
210,85108
|1.278.537
1.288.719
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|263,59878
206,81735
|1.281.238
1.348.639
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,68069
199,24040
|1.295.781
1.465.055
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|262,04919
215,44957
|1.305.984
1.224.191
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eflani Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|261,61792
207,98698
|1.312.968
1.331.121
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
31+0
|34
31
|261,47674
192,93580
|1.315.267
1.551.567
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|261,40096
204,37093
|1.316.499
1.386.215
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|261,11929
205,41164
|1.321.078
1.370.299