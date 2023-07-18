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Haberler Fotohaber Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:28

Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Aşçılık taban puanları 2023 devlet ve özel üniversite seçenekleri ile gündemde. 2 yıllık üniversite taban puanları tablosunda yer alan bölüm TYT puanı ile alan bölümler arasında yer alıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu kapsamında üniversite tercihi yapacak adaylar Aşçılık bölümü için de sorgulamalara başladı. Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Adaylar hedefledikleri üniversite özelinde istedikleri bölümü araştırıyor. İşte, 2023 Aşçılık taban puanları ve başarı sıralamaları…

Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Aşçılık taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini aldı. TYT puanıyla gidilecek bölümler arasında yer alan Aşçılık için araştırmalar hız kazandı. YKS tercihleri sınav sonuçlarının açıklanması ardından ÖSYM açıklaması sonrası başlıyor. Bu kapsamda şimdiden Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. ÖSYM ve YÖK YKS taban ve tavan puanları gündemdeki yerini aldı. İşte, Aşçılık taban puanları 2023…

Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

AŞÇILIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 387,31227
346,82805		 227.731
171.858
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 375,44263
320,62498		 272.004
259.681
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 367,89327
301,53264		 304.298
350.753
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 365,30976
324,68941		 316.159
243.778
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 364,58998
313,91837		 319.502
288.853
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Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 363,57649
302,50256		 324.260
345.442
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 358,75278
295,72572		 347.598
384.644
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
10+0		 12
10		 358,26732
315,64356		 350.027
281.137
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 353,04736
306,02678		 377.691
326.748
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Denizcilik Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 351,89287
294,94777		 384.151
389.470
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 350,99327
296,86854		 389.169
377.785
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 349,97547
333,42963		 394.967
212.585
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 345,84445
289,60275		 419.356
424.320
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 344,97962
311,17567		 424.574
301.469
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 341,76599
288,43091		 444.599
432.266
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 340,04208
290,96511		 455.785
415.100
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 338,58327
277,39462		 465.617
515.804
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 336,18261
281,83567		 481.896
480.464
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 334,13389
283,57474		 496.315
467.138
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 334,10630
286,50612		 496.493
445.819
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 333,92306
292,24538		 497.822
406.640
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 332,47577
271,74699		 508.145
564.755
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 330,37202
277,66306		 523.501
513.600
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 329,34881
291,31979		 531.160
412.715
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 328,61904
282,10341		 536.628
478.382
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 14+0
13+0		 14
13		 327,95560
276,27076		 541.779
525.286
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 324,69726
271,36505		 567.428
568.173
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Gedik Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 323,73334
262,81037		 575.227
650.568
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 14+0
13+0		 14
13		 323,50838
274,35666		 577.060
541.607
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 322,49837
268,80198		 585.361
591.808
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 320,56099
271,52173		 601.498
566.818
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 317,17407
270,80368		 631.142
573.274
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 315,67758
273,75585		 644.718
546.932
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 313,46936
266,14525		 665.078
617.353
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 312,68565
263,11790		 672.254
647.333
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 312,33385
259,01909		 675.510
690.522
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 311,69216
270,09928		 681.569
579.820
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mengen Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 311,41348
259,29474		 684.160
687.566
Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muğla Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 309,25558
257,86184		 704.934
703.155
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Beypazarı Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 308,02633
257,92521		 717.020
702.431
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 306,90842
255,22889		 728.166
732.828
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 306,18009
246,78007		 735.531
832.100
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 302,85678
252,50106		 770.279
764.288
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 301,06025
253,98992		 789.388
747.090
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Meram Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 299,70680
240,35399		 803.851
907.607
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 299,35897
260,85254		 807.629
671.164
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 298,93966
272,22880		 812.164
560.441
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 298,17470
241,29812		 820.588
896.471
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Didim Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 298,01502
248,44916		 822.292
812.073
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
25+0		 4
25		 296,90755
238,92019		 834.400
924.254
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 296,61875
247,27985		 837.580
826.153
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Isparta Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 296,37663
243,75794		 840.340
867.783
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 295,76625
245,38462		 847.318
848.730
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
 26
 294,56692
 861.004
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yalova Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 294,46226
243,08775		 862.281
875.678
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Antakya Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 294,02068
241,25017		 867.467
897.062
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 291,58121
228,96915		 895.909
1.044.197
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Milas Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 291,16638
241,49239		 900.938
894.258
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Afyon Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 290,91576
236,71643		 903.949
949.890
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Davutlar Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 290,80983
240,11463		 905.200
910.430
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Anamur Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 290,06460
239,20746		 914.134
920.887
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 289,02316
234,95262		 926.618
970.604
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 288,95232
224,71684		 927.502
1.099.883
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ortaca Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 287,55275
236,67203		 944.684
950.428
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 286,00508
237,67636		 963.909
938.510
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Arda Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 285,77471
241,40054		 966.819
895.257
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 285,65082
232,76558		 968.373
997.001
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tokat Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
 21
 285,11091
 975.277
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 282,98017
226,09890		 1.002.837
1.081.451
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 281,52687
230,41399		 1.021.685
1.025.968
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 281,23448
228,47085		 1.025.597
1.050.704
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Şarköy Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 280,45211
221,53553		 1.036.117
1.142.848
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 280,36720
229,17081		 1.037.292
1.041.670
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Didim Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 279,63849
230,44835		 1.046.890
1.025.525
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 75+0
68+0		 75
68		 279,35122
228,60349		 1.050.851
1.048.980
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 279,20905
228,35624		 1.052.709
1.052.162
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 278,59331
226,15617		 1.061.059
1.080.696
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğirdir Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 277,94843
222,74156		 1.069.918
1.126.336
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 277,70535
220,75083		 1.073.209
1.153.378
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölyaka Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 277,01239
221,06533		 1.082.759
1.149.090
Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
40+1		 52
41		 276,67861
228,04000		 1.087.375
1.056.149
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gerze Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 275,52355
222,27809		 1.103.421
1.132.670
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Midyat Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
 21
 274,80470
 1.113.454
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Isparta Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 274,55684
223,11751		 1.116.945
1.121.432
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Açıköğretim Fakültesi		 Aşçılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 1500+38
1500+38		 1538
1538		 272,72842
217,11015		 1.143.349
1.201.924
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 61+0
54+0		 61
54		 272,55196
215,70771		 1.145.863
1.220.674
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 271,43091
219,89268		 1.162.143
1.164.793
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 271,22763
218,26964		 1.165.069
1.186.503
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 271,00743
214,89031		 1.168.268
1.231.914
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 270,96472
221,16413		 1.168.896
1.147.751
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 270,77054
 1.171.787
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Afyon Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 269,92764
211,42076		 1.184.300
1.280.494
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Emirdağ Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 269,31141
217,54834		 1.193.541
1.196.135
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dereli Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 268,83391
216,81491		 1.200.746
1.205.842
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Devrek Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 267,98890
214,99895		 1.213.505
1.230.375
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 267,53702
214,24566		 1.220.386
1.240.813
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Osmaneli Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 266,81316
217,38138		 1.231.393
1.198.343
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 266,45082
231,08327		 1.236.895
1.017.512
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Artvin Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 265,86165
211,29825		 1.246.024
1.282.241
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yalvaç Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 265,66579
211,76654		 1.248.963
1.275.507
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 265,54047
205,23342		 1.250.876
1.373.030
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 265,16137
213,07612		 1.256.817
1.257.215
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Söğüt Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 263,77041
210,85108		 1.278.537
1.288.719
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 263,59878
206,81735		 1.281.238
1.348.639
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,68069
199,24040		 1.295.781
1.465.055
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 262,04919
215,44957		 1.305.984
1.224.191
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eflani Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 261,61792
207,98698		 1.312.968
1.331.121
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 34+0
31+0		 34
31		 261,47674
192,93580		 1.315.267
1.551.567
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 261,40096
204,37093		 1.316.499
1.386.215
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 261,11929
205,41164		 1.321.078
1.370.299
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