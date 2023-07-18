Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:28

Aşçılık taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Aşçılık taban puanları 2023 devlet ve özel üniversite seçenekleri ile gündemde. 2 yıllık üniversite taban puanları tablosunda yer alan bölüm TYT puanı ile alan bölümler arasında yer alıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu kapsamında üniversite tercihi yapacak adaylar Aşçılık bölümü için de sorgulamalara başladı. Aşçılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Adaylar hedefledikleri üniversite özelinde istedikleri bölümü araştırıyor. İşte, 2023 Aşçılık taban puanları ve başarı sıralamaları…