Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
11:41
Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?
Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile vefatının 51. yıldönümünde anılıyor. Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan ozanlık geleneğinin en bilinen ismi 21 Mart 1973 tarihinde vefat etmiştir. Yıllar boyu çeşitli şarkılarda görülen şiirleri arasında en dikkat çekenleri Uzun İnce Bir Yoldayım, Dostlar Beni Hatırlasın, Kara Toprak ve Güzelliğin On Para Etmez gibi sözlü eserler olmuştur. Peki; Aşık Veysel nereli ve mezarı nerede? İşte, biyografisi...