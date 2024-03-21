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Haberler Fotohaber Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 11:41

Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?

Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile vefatının 51. yıldönümünde anılıyor. Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan ozanlık geleneğinin en bilinen ismi 21 Mart 1973 tarihinde vefat etmiştir. Yıllar boyu çeşitli şarkılarda görülen şiirleri arasında en dikkat çekenleri Uzun İnce Bir Yoldayım, Dostlar Beni Hatırlasın, Kara Toprak ve Güzelliğin On Para Etmez gibi sözlü eserler olmuştur. Peki; Aşık Veysel nereli ve mezarı nerede? İşte, biyografisi...

Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?

Aşık Veysel kimdir, nereli, mezarı nerede gibi sorularla gündemdeki yerini aldı. Yıllardır sözlü olarak aktarılan eserleri bugün hala en bilinen eserler arasındadır. Aşık ve şair olarak anılan Veysel Şatıroğlu şiirleri ve sözleri ile anılıyor. İşte, Aşık Veysel'in hayatı...

Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?

AŞIK VEYSEL'İN HAYATI

Aşık Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar onu koyun sağmaya giderken doğurdu. Babası Ahmet "Karaca" lakaplı bir çiftçiydi. O dönemlerde Sivas'ta çok yaygın olan çiçek hastalığı nedeni iki kız kardeşini kaybeden Veysel, kendisi de bu hastalığa yakalanmış ve tek gözünü kaybetmiştir. Daha sonraları bir kaza geçirip diğer gözünü de kaybeden ve hayata büyük acılarla başlayan ozan o günleri şu cümlelerle anlatıyor

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Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?

"Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bu gündür dünya başıma zindan."

Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?

Babası Karaca Ahmet çocuğu Veysel'in diğer çocuklar ile oynayamadığını fark eder ve ona oyalanması için bir bağlama alır. İlk başlarda başka ozanların türkülerini söyleyen ozan 40'lı yaşlara geldiği zaman kendi eserlerini söylemeye başlamıştır.

1.Dünya savaşı başlaması nedeni ile seferberlik ilan edilmiş, Veysel'in kardeşi ve yakın arkadaşları cepheye gitmiştir. Kardeşlerinin seferberliğe gitmesi ve kendilerinin ölümünden sonra yalnız kalacağını düşünen ailesi Veysel'i akrabalarının kızı olan Esma ile evlendirirler. Olumsuzlukların peşini bırakmadığı ozan ilk önce yeni doğan erkek çocuğunu, daha sonraları ise anne ve babasını kaybeder. Eşinden çocuklarına kadar herkesi kaybeden halk ozanı yalnızlığını şiirlerine aktarmıştır.

Ahmet Kutsi Tecer, Aşık Veysel'in eserlerini ilk kaleme alan kişi olmuş, Halk edebiyatının hak ettiği yerlere gelmesi, eserlerin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmıştır.

Aşık Veysel hayatı, şiirleri ve sözleri ile anılıyor! Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nereli ve mezarı nerede?

AŞIK VEYSEL'İN MEZARI NEREDE?

Tecer'in davet üzerine Köy Enstitüleri'nde saz hocası olarak çalışmaya başlayan Veysel, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eğitimler vermiştir. 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından maaş bağlanan ozan 1973 yılında yakalandığı akciğer kanseri nedeni ile hayata gözlerini yummuştur.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde bulunan mezarı her ölüm yıldönümünde ziyaret ediliyor.

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