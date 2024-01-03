Giriş Tarihi: 03.01.2024 04:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
04:10
Aşka Düşman dizisi oyuncuları ve konusu: TV8 yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlıyor, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?
TV8 ekranlarının yeni dizisi Aşka Düşman için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral'in paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği Acunmedya imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu kapsamda izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Aşka Düşman dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Aşka Düşman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.