Aşka Düşman dizisi oyuncuları ve konusu: TV8 yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlıyor, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

AŞKA DÜŞMAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bahriye Şimşek hem çocuklarını hem de toprağını tek başına büyüten bir Anadolu kadını. Yaşadıkları nedeniyle erkeklerin, kadınların hayatındaki en büyük sınanma olduğuna inanır.

Kendi gibi 3 kızı Feraset, Mahur ve İnci'yi de "Aşka düşman" olarak büyütür.