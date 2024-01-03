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Haberler Fotohaber Aşka Düşman dizisi oyuncuları ve konusu: TV8 yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlıyor, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 04:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 04:10

Aşka Düşman dizisi oyuncuları ve konusu: TV8 yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlıyor, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

TV8 ekranlarının yeni dizisi Aşka Düşman için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral'in paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği Acunmedya imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu kapsamda izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Aşka Düşman dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Aşka Düşman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Aşka Düşman ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TV8’in yeni projesi Aşka Düşman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Aşka Düşman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral gibi oyuncuları buluşturan dizinin ilk bölüm özet ve fotoğrafları yayınlandı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Acun Medya imzalı dizi; bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin, Uygar ile güçlüklerle sınanan aşkını anlatacak. Peki, Aşka Düşman dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Aşka Düşman ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TV8’in yeni projesi Aşka Düşman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldığı Acun Medya imzalı Aşka Düşman dizisi, TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu Aşka Düşman dizisinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 4 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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Aşka Düşman ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TV8’in yeni projesi Aşka Düşman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri İzmir, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen dizide olayları, Bahriye'nin kızlarından İnci Neva'nın doktor Uygar'la (Cem Yiğit Üzümoğlu) karşılaşması başlatacak. İki gencin aşkının önüne birçok engel çıkacak.

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile güçlüklerle sınanan aşk hikayesine odaklanıyor.

Aşka Düşman ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TV8’in yeni projesi Aşka Düşman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda;

Merve Nur Bengi, Esra Ruşan, Ebru Aykaç, Bedia Ener, Barış Aytaç, Bihter Dinçel, Lavinya Ünlüer, Beste Kanar, Pelin Bahsi, Mehmet Çepiç, Jale Yücel, İbrahim Şahin, Mustafa Arhan, Berkan Bulut ve Sermet Yeşil gibi isimler rol alıyor.

Aşka Düşman ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TV8’in yeni projesi Aşka Düşman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

AŞKA DÜŞMAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bahriye Şimşek hem çocuklarını hem de toprağını tek başına büyüten bir Anadolu kadını. Yaşadıkları nedeniyle erkeklerin, kadınların hayatındaki en büyük sınanma olduğuna inanır.

Kendi gibi 3 kızı Feraset, Mahur ve İnci'yi de "Aşka düşman" olarak büyütür.

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