Aşka Düşman başlıyor! Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman nerede çekildi, çekimleri ne zaman başladı?

Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
12:00
Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi 4 ocak Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanan fragmanıyla ilgi çekmeyi başaran dizi, fragmanda yer alan deniz sahneleri ve olayın geliştiği çevre itibariyle nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Aşka Düşman nerede çekildi?