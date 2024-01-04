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Haberler Fotohaber Aşka Düşman başlıyor! Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman nerede çekildi, çekimleri ne zaman başladı?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 12:00

Aşka Düşman başlıyor! Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman nerede çekildi, çekimleri ne zaman başladı?

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi 4 ocak Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanan fragmanıyla ilgi çekmeyi başaran dizi, fragmanda yer alan deniz sahneleri ve olayın geliştiği çevre itibariyle nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Aşka Düşman nerede çekildi?

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLDİ? TV8’in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman, hangi ilde çekildi?

Aşka Düşman TV8 ekranlarında bu akşam yeni bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Merakla beklenen dizi yayınlanan fragmanları sonrasında merakla bekleniyordu. İşte, TV8'in yeni dizisinin nerede çekildiğine dair detaylar...

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLDİ? TV8’in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman, hangi ilde çekildi?

AŞKA DÜŞMAN HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Aşka Düşman dizisinin çekimleri, İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Boğaz'ın büyüleyici manzarası, Kapalıçarşı'nın tarihi atmosferi, Beyoğlu'nun hareketli sokakları ve Adalar'ın huzurlu sahneleri, dizinin benzersiz dünyasını oluşturuyor.

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AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLDİ? TV8’in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman, hangi ilde çekildi?

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul Boğazı: Dizideki birçok sahne, muazzam Boğaz manzarası eşliğinde çekildi.

Kapalıçarşı: Hikayenin bir kısmı, tarihi dokusuyla ünlü Kapalıçarşı'da geçiyor.

Beyoğlu: İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi gibi ikonik semtler, diziye renk katıyor.

Adalar: Hikayenin bazı dokunaklı sahneleri, Adalar'ın huzurlu atmosferinde hayat buldu.

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLDİ? TV8’in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman, hangi ilde çekildi?

DİZİNİN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Dizinin çekimleri 2023 yazında başladı ve 2024 Ocak ayında tamamlandı. Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan otururken, senaryo Eylem Canpolat ve Ozan Aksongur'a ait.

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLDİ? TV8’in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman, hangi ilde çekildi?

"Aşka Düşman" ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TV8'de..

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