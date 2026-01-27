Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.01.2026 10:56

Askeri Rütbeler - Küçükten Büyüğe TSK Rütbeleri ve Görevleri Sıralaması

Bir devletin egemenliğini ve bağımsızlığını koruyan en temel güç ordudur. Bu nedenle tüm toplumun ülke ordusunun yapısını ve işleyişini bilmesi ortak bilinç oluşması açısından önemlidir. Her Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun askeri rütbeler ve görev tanımlarına bağlı olarak düzenlenmiş olduğunu bilmelidir. Zira küçükten büyüğe TSK rütbeleri ve görevleri sıralaması da ordunun ve ordu içindeki düzenin temelini oluşturur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği ile bağımsızlığının garantisi ve silahlı gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri, belirli bir disiplin ve komuta zinciri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu yapının merkezinde yer alan askeri rütbeler de yetki ve sorumlulukların dengeli şekilde dağıtılmasını sağlar. Küçükten büyüğe TSK rütbeleri ve görevleri sıralaması Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin etkin ve uyumlu biçimde görev yapmasına imkân tanır.

TSK Rütbeleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere üç ana kuvvetten oluşmaktadır. Bu komutanlıklardan her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ihtiyaçlarına göre farklı görev alanlarına sahiptir ve kendi içinde belirli bir rütbe düzeniyle yapılandırılmıştır. Bu yapının teşkilatlanması onluk sisteme dayanmaktadır.

Onluk sistem; birliklerin belirli sayısal düzenlere ayrılmasını sağlayarak emir komuta zincirinin açık ve denetlenebilir olmasını amaçlar. Bu sistem sayesinde görev dağılımı netleşir, karar alma süreçleri hızlanır ve disiplin sağlanır. Bu sistemin sağlıklı işlemesi ise rütbeler arasındaki hiyerarşik yapıya bağlıdır.

Kara Kuvvetleri Rütbeleri ve Görevleri

Kara Kuvvetleri rütbeleri, kara birliklerinin sevk ve idaresini sağlamak amacıyla belirli kıdem ve sorumluluk esaslarına göre düzenlenmiştir. Subay ve general rütbeleri görev alanı genişledikçe artan yetki ve sorumluluklarla birlikte ilerler.

Subay Rütbeleri

  • Teğmen: Subaylığa ilk adım atılan rütbedir. Genellikle takım komutanı olarak görev yapar. Teğmen rütbesi Harp okulu mezuniyeti sonrası alınır ve 3 yıl bu rütbede görev yapılır.
  • Üsteğmen: Takım komutanlığı görevini sürdürür veya bölük komutan yardımcılığı yapar. Daha fazla personel ve teçhizat sorumluluğu üstlenir.
  • Yüzbaşı: Bölük komutanı olarak görev yapar. Eğitim, disiplin ve operasyonel hazırlık süreçlerinden doğrudan sorumludur. Üsteğmenlik sonrası 6 yıl civarında görev yapılarak yüzbaşılığa yükselmek mümkündür.
  • Binbaşı: Tabur komutan yardımcısı veya karargâh subayı olarak görev alır. Yüzbaşılıktan sonra yaklaşık 5 yıl kıdem gerekir.
  • Yarbay: Tabur komutanı olarak görev yapar. Birliğin tüm operasyonel ve idari sorumluluğunu üstlenir.
  • Albay: Alay komutanı olarak görev yapar. Geniş personel yapısına sahip birlikleri sevk ve idare eder. Yarbaylıktan sonra yaklaşık 4-5 yıl kıdem aranır.
General Rütbeleri

Generaller Kara Kuvvetleri'nin stratejik ve operasyonel seviyedeki komuta kademesini oluşturur. Bu rütbeler Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

  • Tuğgeneral: Tugay komutanıdır. Birden fazla taburdan oluşan birlikleri yönetir. Albaylıktan sonra seçme ve değerlendirme sonucunda bu rütbeye yükselmek mümkün olur.
  • Tümgeneral: Tümen komutanı olarak görev yapar. Operasyonel planlama ve geniş çaplı askerî harekâtların icrasından sorumludur. Tuğgenerallikte genellikle 3-4 yıl görev yapılır.
  • Korgeneral: Kolordu komutanıdır. Birden fazla tümeni sevk ve idare eder. Tümgenerallikten sonra 3 yıl civarında kıdem aranır.
  • Orgeneral: Ordu komutanı veya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapar. En üst düzey kara kuvvetleri yönetim sorumluluğunu üstlenir. Korgenerallikten sonra Cumhurbaşkanı kararıyla atanır.
Deniz Kuvvetleri Rütbeleri ve Görevleri

Deniz Kuvvetleri rütbeleri, gemi komutanlığı ve donanma yönetimi esas alınarak düzenlenmiştir. Görevler deniz harekâtının sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Subay Rütbeleri

  • Teğmen: Gemi bölümlerinde görev alır, vardiya subayı olarak çalışır. Mezuniyet sonrası atanır ve yaklaşık 3 yıl görev yapar.
  • Üsteğmen: Gemi ikinci komutanlığı veya bölüm amirliği görevini üstlenir. Teğmenlikten sonra 3 – 4 yıl kıdemle aranır.
  • Yüzbaşı: Gemi komutanı olarak görev yapabilir. Mürettebatın tamamından sorumludur. Üsteğmenlikten sonra yaklaşık 6 yıl kıdem gerekir.
  • Binbaşı: Filo karargâhlarında görev alır. Operasyonel planlama sorumluluğu üstlenir.
  • Yarbay: Gemi grup komutanı veya karargâh subayıdır. Deniz harekâtlarının koordinasyonunda görev alır.
  • Albay: Filo komutanı olarak görev yapar. Birden fazla savaş gemisini sevk ve idare eder.
Amiral Rütbeleri

  • Tuğamiral: Deniz tugaylarını veya filoları yönetir. Albaylıktan sonra seçilerek atanır.
  • Tümamiral: Deniz tümeni komutanıdır. Geniş çaplı deniz operasyonlarını yönetir.
  • Koramiral: Donanma komutan yardımcılığı veya önemli karargâh görevlerinde bulunur.
  • Oramiral: Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapar. Deniz gücünün tamamından sorumludur.
Hava Kuvvetleri Rütbeleri ve Görevleri

Hava Kuvvetleri rütbeleri, hava üsleri ve uçuş birliklerinin yönetimini esas alır. Pilot ve yer personelinin sevk ve idaresi bu yapı üzerinden sağlanır.

Subay Rütbeleri

  • Teğmen: Uçuş eğitimini tamamlamış pilot veya yer subayıdır. İlk görev yerinde tecrübe kazanır.
  • Üsteğmen: Filo görevlerinde aktif rol alır. Teğmenlikten sonra 3–4 yıl kıdem gerekir.
  • Yüzbaşı: Filo komutan yardımcılığı yapar. Uçuş planlamalarından sorumludur.
  • Binbaşı: Filo komutanı olarak görev yapar. Operasyonel uçuşların tamamını yönetir.
  • Yarbay: Hava üslerinde üst düzey görev alır.
  • Albay: Hava üssü komutanı olarak görev yapar.
General Rütbeleri

  • Tuğgeneral: Hava tugaylarını yönetir.
  • Tümgeneral: Hava tümeni komutanıdır.
  • Korgeneral: Hava Kuvvetleri üst komuta kademesinde görev alır.
  • Orgeneral: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapar.
Astsubay Rütbeleri ve Görevleri

Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subaylar ile erbaş ve erler arasında köprü görevi üstlenen, teknik bilgi ve saha tecrübesi yüksek personellerdir. Birliklerin günlük işleyişinde, eğitim faaliyetlerinde ve disiplinin sağlanmasında kritik rol oynarlar. Astsubay rütbeleri küçükten büyüğe aşağıdaki gibi sıralanır;

  • Astsubay Çavuş
  • Astsubay Kıdemli Çavuş
  • Astsubay Üstçavuş
  • Astsubay Kıdemli Üstçavuş
  • Astsubay Başçavuş
  • Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay rütbesinden başka TSK içinde uzman erbaşlarda yer alır. Uzman erbaşlar belirli bir uzmanlık alanında sözleşmeli olarak görev yapan profesyonel askeri personellerdir.

Sözleşmeli erler ise belirli süreyle görev yapan ve özellikle operasyonel birliklerde istihdam edilen askeri personeldir.

Er ve erbaşlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en temel personel grubunu oluşturur. Askerî hizmetin sahadaki uygulayıcı unsurlarıdır.

Rütbe Sisteminin Değerlendirmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde erden generale kadar uzanan rütbe sistemi disiplin, görev dağılımı ve etkin komuta anlayışını esas alır. Her rütbe belirli bir kıdem süresi, mesleki yeterlilik ve liyakat değerlendirmesi sonucunda elde edilir.

Bu yapı sayesinde ordunun her kademesinde görev ve sorumluluklar açık biçimde tanımlanmış olur.