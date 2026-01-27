Askeri Rütbeler - Küçükten Büyüğe TSK Rütbeleri ve Görevleri Sıralaması

TSK Rütbeleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere üç ana kuvvetten oluşmaktadır. Bu komutanlıklardan her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ihtiyaçlarına göre farklı görev alanlarına sahiptir ve kendi içinde belirli bir rütbe düzeniyle yapılandırılmıştır. Bu yapının teşkilatlanması onluk sisteme dayanmaktadır.