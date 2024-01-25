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Haberler Fotohaber Askerlik (sülüs) sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:56

Askerlik (sülüs) sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Bedelli askerlik yerleri son dakika açıklandı. Akabinde ise sevk tarihi, vatani görevlerini yerine getirecekleri yerler gibi detayların yer aldığı "Sülüs kağıdı" diğer adıyla "Sevk belgesi" için araştırmalar başladı. Bu belge sayesinde silah altına girecek olan yükümlüler kışla bilgilerine ve birliğe teslim olma tarihlerine erişebilecek. Peki, Sülüs kağıdı nedir, askerlik sevk belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Askerlik sülüs sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu. MSB duyurusu ardından vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar "Sülüs kağıdı nedir, nasıl ve nereden alınır?" sorusunu gündeme taşıdı. Sevk belgesi olarak da bilinen sülüs kağıdında silah altına girecek olan yükümlülerin kışla bilgileri ve birliğe teslim olma tarihi başta olmak üzere tüm detaylar yer alıyor. Bu kağıda e-Devlet aracılığı ile erişilebiliyor. Peki, Sülüs kağıdı nedir, sevk belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Askerlik sülüs sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR, ASKERLİK SEVK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir.

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

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Askerlik sülüs sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

ASKERE SEVK BELGESİ NEREDEN - NASIL ALINIR?

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi gereğince sevk evrakınızı e-Devlet üzerinden veya ikametinize en yakın askerlik şubesine başvurarak alabilirsiniz.

İşleminizi e-Devlet üzerinden yapmak isterseniz e-Devlet sistemindeki "e-Hizmetler" menüsü altındaki "Kişisel Bilgiler" alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek "Askerliğim" linkinden sevk belgenizi alabilirsiniz.

Ancak daha önceki celp dönemlerinden sınıflandırılanlar ile bakaya durumundaki yükümlüler sevk belgelerini yalnızca askerlik şubelerinden alabilmektedir.

Askerlik sülüs sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

SEVK BELGESİ ALMANIN AYRINTILARI

Askerliğim hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak sevk işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

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Askerlik sülüs sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

ASKERLİK SEVK BELGESİNDEKİ BİLGİLER

Eğitim Merkezi

Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum

Kuvveti

Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı

Sınıfı

Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup

Sevk Tarihi

Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih

Yol Süresi

Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.

Katılacağı Tarih

Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih

Muv. Özelliği

Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş

Hizmet Şekli

Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü

Hizmet Süresi

Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi

İaşe Bedeli

Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı

Yol Bedeli

Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.

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