Askerlik (sülüs) sevk belgesi alma e devlet ekranı 2024! Askerlik sevk belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu. MSB duyurusu ardından vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar "Sülüs kağıdı nedir, nasıl ve nereden alınır?" sorusunu gündeme taşıdı. Sevk belgesi olarak da bilinen sülüs kağıdında silah altına girecek olan yükümlülerin kışla bilgileri ve birliğe teslim olma tarihi başta olmak üzere tüm detaylar yer alıyor. Bu kağıda e-Devlet aracılığı ile erişilebiliyor. Peki, Sülüs kağıdı nedir, sevk belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…