Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

Askerlik yerleri son dakika açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan celp ve sevk tarihlerine göre askere alma işlemleri 2 Mart-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Ancak Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemleri ertelenmişti. 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri, 25 Nisan 2023 Salı günü e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu noktada silahaltına alınmak isteyen binlerce asker adayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulamalara başladı. Peki, Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.