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Haberler Fotohaber Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 12:08

Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

Askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusu geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ikamet eden er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemlerinin ertelendiği bildirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 celbi askerlik yerleri belli oldu. Asker adaylarının beklediği 2023 sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden bugün erişime açıldı. Peki, 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

Askerlik yerleri son dakika açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan celp ve sevk tarihlerine göre askere alma işlemleri 2 Mart-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Ancak Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemleri ertelenmişti. 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri, 25 Nisan 2023 Salı günü e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu noktada silahaltına alınmak isteyen binlerce asker adayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulamalara başladı. Peki, Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

SON DAKİKA | MSB DUYURDU: MAYIS 2023 CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak adayların askerlik yerleri 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklandı.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

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Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

Milli Savunma Bakanlığı; Mayıs, Haziran, Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 04 Mayıs 2023

Er (2'nci Grup) 01 Haziran 2023

Er (3'üncü Grup) 06 Temmuz 2023

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