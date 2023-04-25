Askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurusu ile 2023 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

Askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusu geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ikamet eden er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemlerinin ertelendiği bildirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 celbi askerlik yerleri belli oldu. Asker adaylarının beklediği 2023 sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden bugün erişime açıldı. Peki, 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…