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Haberler Fotohaber 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa kısa, uzun 17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları yayında!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:50

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa kısa, uzun 17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları yayında!

Vatanın bütünlüğü ve milletin huzuru için görev yapan astsubaylara adanmış bu özel günde 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleriyle araştrılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan ve vatanına en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan meslek mensupları için kutlamalar yapılıyor. Sevgiliye, arkadaşa, eşe, meslektaşa Dünya Astsubaylar Günü mesajları göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte; Facebook, Twitter, WhatsApp aracılığıyla gönderebileceğiniz kısa, uzun, etkileyici, en anlamlı, resimli 17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları, sözleri ve görselleri 2023 galerisi…

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleri

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları 2023 yılı için derlendi. Vatanın bütünlüğü ve milletin huzuru için görev yapan kahramanlarımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da 17 Ekim günü kutlamalarla karşılaşacak. Astsubay yakınları olanlar ya da meslektaşlarının bu özel gününü kutlamak isteyenler sosyal medya hesaplarından bu günün önemini vurgulayan paylaşımlar yapmaya başladı. Dünya Astsubaylar Günü mesajı ve görselleri ile en güzel, etkileyici, anlamlı seçenekler değerlendiriliyor. İşte, Whatsapp, SMS ya da sosyal medya mecraları üzerinden gönderebileceğiniz en yeni ve anlamlı Astsubaylar Günü kutlama mesajlar resimli galerisi…

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleri

RESİMLİ DÜYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ YAYINDA!

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü olan 17 Ekim tarihinde kutlanan bu özel günde, yurdun dört bir yanında tören ve etkinlikler düzenleniyor. Bununla birlikte vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bu günün önemine vurgu yapıyor.

İşte en güzel ve anlamlı Dünya Astsubaylar Günü mesajları;

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Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleri

17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleri

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleri

EN GÜZEL DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

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