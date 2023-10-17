17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa kısa, uzun 17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları yayında!

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.