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Haberler Fotohaber Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü
Giriş Tarihi: 28.06.2026 14:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 14:38

Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü

Muharrem ayının son günlerine yaklaşılırken, aşure hazırlıkları da birçok evde devam ediyor. Paylaşma geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşlar, aşurenin hangi tarihe kadar yapılabileceğini ve Muharrem ayının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Aşure en son ne zaman yapılır, 2026 Muharrem ayı hangi gün bitecek?

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Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü

Bolluk ve bereketin simgesi olarak görülen aşure, Muharrem ayı boyunca birçok evde hazırlanarak komşularla ve sevdikleriyle paylaşılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Muharrem ayının sonuna yaklaşılırken, aşure yapmayı planlayan vatandaşlar için takvimdeki son gün merak konusu oldu.

Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Muharrem ayı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sona erecek. Hicri takvimde 30 Muharrem 1448'e denk gelen bu tarihin ardından Safer ayı başlayacak.

Muharrem ayının bitmesiyle birlikte hicri yılın ikinci ayı olan Safer ayına geçilecek. Buna göre 16 Temmuz Perşembe günü, Safer ayının ilk günü olacak.

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Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü

AŞURE EN SON NE ZAMAN YAPILIR?

Aşure yapmak için dini açıdan belirlenmiş kesin bir son gün bulunmuyor. Ancak aşure, Muharrem ayı içinde yapılan ve paylaşma geleneğiyle öne çıkan bir tatlı olarak biliniyor.

Bu nedenle evlerinde aşure hazırlamak isteyen vatandaşlar, Muharrem ayının son günü olan 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe kadar aşure yapıp dağıtabilecek.

Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLDİ?

Diyanet dini günler takvimine göre Aşure Günü, Muharrem ayının 10'uncu gününde idrak ediyor. 2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geldi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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