Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü

AŞURE EN SON NE ZAMAN YAPILIR?

Aşure yapmak için dini açıdan belirlenmiş kesin bir son gün bulunmuyor. Ancak aşure, Muharrem ayı içinde yapılan ve paylaşma geleneğiyle öne çıkan bir tatlı olarak biliniyor.

Bu nedenle evlerinde aşure hazırlamak isteyen vatandaşlar, Muharrem ayının son günü olan 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe kadar aşure yapıp dağıtabilecek.