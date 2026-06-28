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Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü
Giriş Tarihi: 28.06.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 14:38
Aşure en son ne zaman yapılır? 2026 Diyanet takvimi ile Aşure ayı son günü
Muharrem ayının son günlerine yaklaşılırken, aşure hazırlıkları da birçok evde devam ediyor. Paylaşma geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşlar, aşurenin hangi tarihe kadar yapılabileceğini ve Muharrem ayının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Aşure en son ne zaman yapılır, 2026 Muharrem ayı hangi gün bitecek?