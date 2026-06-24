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Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:40
Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar
Muharrem ayının onuncu günü olarak bilinen Aşure Günü, manevi yönüyle öne çıkan zaman dilimleri arasında yer alıyor. Bu özel günü ibadetle değerlendirmek isteyenler için oruç, dua, tövbe ve iyilik yapma gibi davranışlar öne çıkarken aşure paylaşma geleneği de toplumsal dayanışmanın simgelerinden biri olarak yaşatılıyor. Aşure günü ibadetleri arasında farz olmayan ancak tavsiye edilen davranışlar bulunuyor. Peki, Aşure günü ibadetleri nelerdir, neler yapılır?