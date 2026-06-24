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Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:40

Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar

Muharrem ayının onuncu günü olarak bilinen Aşure Günü, manevi yönüyle öne çıkan zaman dilimleri arasında yer alıyor. Bu özel günü ibadetle değerlendirmek isteyenler için oruç, dua, tövbe ve iyilik yapma gibi davranışlar öne çıkarken aşure paylaşma geleneği de toplumsal dayanışmanın simgelerinden biri olarak yaşatılıyor. Aşure günü ibadetleri arasında farz olmayan ancak tavsiye edilen davranışlar bulunuyor. Peki, Aşure günü ibadetleri nelerdir, neler yapılır?

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Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar

Aşure Günü, Muharrem ayının 10'uncu günü idrak ediliyor. Diyanet kaynaklarında bu günün özellikle oruç ibadetiyle değerlendirilmesinin tavsiye edildiği, bunun yanında dua, istiğfar, sadaka ve hayır faaliyetlerinin de yapılabileceği belirtiliyor. Aşure Günü ibadetleri içinde en çok öne çıkan uygulama, Muharrem ayının belirli günlerinde tutulan nafile oruç oluyor.

Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Aşure Günü'nde yapılabilecek ibadet ve hayırlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Nafile oruç tutmak
  • Dua etmek ve istiğfarda bulunmak
  • Kur'an-ı Kerim okumak
  • Sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek
  • Akraba, komşu ve yakınlarla gönül almak
  • Aşure yaparak paylaşmak
  • Kırgınlıkları gidermek ve hayır işlerinde bulunmak

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetler farz değildir. Kişiler, bu günü ibadet, dua ve hayırla değerlendirebilir.

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Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar

AŞURE GÜNÜ ORUCU NASIL TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre Muharrem ayında oruç tutmak müstehap kabul ediliyor. Aşure orucunun ise Muharrem ayının 9 ve 10'uncu günlerinde ya da 10 ve 11'inci günlerinde birlikte tutulması tavsiye ediliyor.

Bu nedenle Aşure Günü'nde yalnızca bir gün oruç tutmak yerine, bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte iki gün oruç tutulabiliyor.

Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar

AŞURE GÜNÜ'NDE SADAKA VERİLİR Mİ?

Aşure Günü'nde sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve hayır yapmak uygun davranışlar arasında bulunuyor. Bu günün manevi yönünü değerlendirmek isteyenler, maddi imkânları ölçüsünde yardım faaliyetlerine katılabiliyor.

Aşure Günü ibadetleri nelerdir, ne yapılır? Aşure Günü kılınacak namazlar, okunacak dualar

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