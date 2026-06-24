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Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:39
Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi
Muharrem ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında önemli kabul edilen günlerden biri olan Aşure Günü için hazırlıklar hız kazandı. Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bu özel gün, aşure yapacak ve oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek?