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Haberler Fotohaber Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:39

Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında önemli kabul edilen günlerden biri olan Aşure Günü için hazırlıklar hız kazandı. Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bu özel gün, aşure yapacak ve oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

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Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takviminde Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihi yer aldı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için Muharrem ayının belirli günleri öne çıkıyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in onuncu gününde idrak edilen Aşure geleneği yaşatılırken, bu özel günün faziletlerini idrak etmek isteyen vatandaşlar nafile oruç da tutabilecek.

Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Bu tarih, hicri takvimde 10 Muharrem 1448 gününe denk geliyor.

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Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜN TUTULACAK?

Aşure Günü orucunu iki gün olarak tutmak isteyenler için tarihler şöyle:

  • 24-25 Haziran 2026: Muharrem ayının 9 ve 10. günleri
  • 25-26 Haziran 2026: Muharrem ayının 10 ve 11. günleri

Aşure Günü olan 25 Haziran Perşembe günü tek başına da oruç tutulabilecek.

Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

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