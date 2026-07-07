Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi

Muharrem ayı içinde idrak edilen Aşure Günü, hem dini yönü hem de asırlardır süren paylaşma geleneğiyle öne çıkıyor. Günün sona ereceği zamanı ve Muharrem ayının takvimdeki yerini öğrenmek isteyenler, Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimini yakından takip ediyor. Aşure Günü'nün bitişi ile hicri ayın devam eden sürecine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.