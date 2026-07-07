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Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:58

Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında idrak edilen Aşure Günü, ibadetlerini ve geleneksel hazırlıklarını sürdürenlerin gündeminde yer alıyor. Muharrem ayında paylaşma ve bereket geleneği sürerken, aşure hazırlıkları da birçok evde devam ediyor. Aşure Günü bitiş tarihini öğrenmek isteyenler ise dini günler takvimini takip ediyor. Peki, Aşure Günü ne zaman sona eriyor? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimi…

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Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi

Muharrem ayı içinde idrak edilen Aşure Günü, hem dini yönü hem de asırlardır süren paylaşma geleneğiyle öne çıkıyor. Günün sona ereceği zamanı ve Muharrem ayının takvimdeki yerini öğrenmek isteyenler, Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimini yakından takip ediyor. Aşure Günü'nün bitişi ile hicri ayın devam eden sürecine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler listesine göre Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edildi. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure Günü, aynı günün tamamlanmasıyla sona erdi

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Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılında Muharrem ayı, 14 Temmuz Salı gününün sona ermesiyle tamamlanacak. Diyanet takvimine göre 1 Safer 1448, miladi takvimde 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe denk gelecek.

Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELDİ?

Diyanet'in 2026 dini günler listesinde Aşure Günü, 10 Muharrem 1448 tarihiyle yer aldı. Bu tarih, miladi takvimde 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geldi.

Muharrem ayı ise 16 Haziran 2026 Salı günü başladı. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen 1 Muharrem'in ardından 10'uncu gün, Aşure Günü olarak idrak edildi.

Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet'e bağlı müftülüklerin açıklamalarında, Muharrem ayının 9 ve 10'uncu günlerinde ya da 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulmasının tavsiye edildiği belirtiliyor. Buna göre 2026 yılında Aşure orucu için öne çıkan günler 24-25 Haziran veya 25-26 Haziran oldu.

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