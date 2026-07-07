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Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi
Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:58
Aşure Günü ne zaman sona eriyor? 2026 Diyanet Aşure Günü ve Muharrem ayı tarihi
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında idrak edilen Aşure Günü, ibadetlerini ve geleneksel hazırlıklarını sürdürenlerin gündeminde yer alıyor. Muharrem ayında paylaşma ve bereket geleneği sürerken, aşure hazırlıkları da birçok evde devam ediyor. Aşure Günü bitiş tarihini öğrenmek isteyenler ise dini günler takvimini takip ediyor. Peki, Aşure Günü ne zaman sona eriyor? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimi…