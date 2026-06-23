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Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:58

Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti

Muharrem ayının manevi atmosferi sürerken Aşure Günü'ne sayılı günler kaldı. İslam dünyasında önemli kabul edilen bu gün, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için Muharrem ayının belirli günlerini öne çıkarıyor. Aşure Günü orucu tutacak vatandaşlar, hicri takvim ile miladi tarih karşılığını dikkate alarak hazırlık yapacak. İşte, Aşure Günü orucu ne zaman tutulur, tek tutulur mu? 2026 Muharrem ayı 9, 10 ve 11. gün tarihleri...

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Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimi ile Aşure orucu için tarihler belirlendi. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bu özel gün için hazırlıklar şimdiden başladı. Aşure Günü orucu kapsamında Muharrem'in dokuzuncu ve onuncu günleri ya da onuncu ve on birinci günleri birlikte oruç tutulacak.

Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Aşure Günü, Diyanet takvimine göre; Muharrem ayının 10. günü olan 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

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Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Aşure orucu, sadece tek gün tutulmasıyla değil, iki veya üç gün şeklinde tutulmasıyla da tavsiye ediliyor.

Aşure Günü orucunu iki gün olarak tutmak isteyenler için tarihler şöyle olacak:

  • 9-10 Muharrem orucu: 24 Haziran Çarşamba ve 25 Haziran Perşembe
  • 10-11 Muharrem orucu: 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma
Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti

AŞURE GÜNÜ ORUCU FAZİLETİ

Aşure Günü orucu, Ramazan ayında tutulan oruç gibi farz ibadetler arasında yer almıyor. Diyanet'in açıklamasına göre Hz. Peygamber'in Aşure gününde oruç tuttuğu ve Müslümanlara da bunu tavsiye ettiği belirtiliyor. Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından ise Aşure orucunun isteğe bağlı bırakıldığı ifade ediliyor.

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