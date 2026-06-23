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Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:58
Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti
Muharrem ayının manevi atmosferi sürerken Aşure Günü'ne sayılı günler kaldı. İslam dünyasında önemli kabul edilen bu gün, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için Muharrem ayının belirli günlerini öne çıkarıyor. Aşure Günü orucu tutacak vatandaşlar, hicri takvim ile miladi tarih karşılığını dikkate alarak hazırlık yapacak. İşte, Aşure Günü orucu ne zaman tutulur, tek tutulur mu? 2026 Muharrem ayı 9, 10 ve 11. gün tarihleri...