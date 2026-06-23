Aşure Günü orucu ne zaman, tek tutulur mu? 2026 Aşure orucu fazileti

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Aşure orucu, sadece tek gün tutulmasıyla değil, iki veya üç gün şeklinde tutulmasıyla da tavsiye ediliyor.

Aşure Günü orucunu iki gün olarak tutmak isteyenler için tarihler şöyle olacak: