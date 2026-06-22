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Giriş Tarihi: 22.06.2026 15:47

Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

2026 Dini Günler takvimi ile İslam aleminin gündeminde Muharrem ayı ve bu dönemde gerçekleştirilecek ibadet ve faaliyetler yer aldı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen ve "Şehrullah" yani "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayı ile birlikte, her yıl kutlanmaya devam eden ve heyecanla beklenen Aşure Günü de ön plana çıktı. Peki Aşure Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar…

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Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

2026 Muharrem ayı ile İslam aleminde yardımlaşma, paylaşma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ayrıca bu ayda yerine getirilen oruç ibadeti de ön plana çıktı. Böylece müslümanlar için önemli bir yere sahip olan bu özel zamanda, hem ibadetler yerine getiriliyor hem de manevi hissiyat yoğun bir şekilde yaşıyor. Tüm merak edilen bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim doğrultusunda netleşti.

Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

2026 MUHARREM AYI BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 Dini Günler takvimine göre, Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla başladı. Bu tarihle birlikte İslam dünyasında yeni hicri yıl da başlamış oldu.

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Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre; Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Aşure günü, İslamiyet'te faziletli kabul edilen oruçların tutulduğu ve aşure geleneğinin yaşatıldığı kutsal bir gündür.

Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan mübarek bir gündür. Bu yönüyle hem dini hem de kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Bu günde gerçekleştiğine inanılan önemli olaylar:

Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması,

Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması,

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi.

Bu nedenle Aşure Günü, hüzün ve şükrün bir arada yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE FAZİLETLERİ

Aşure Günü orucu, İslam'da en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu günlerde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Oruçla ilgili önemli bilgiler:

  • 9-10 veya 10-11. günlerde tutulması önerilir.
  • Bu orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağına inanılır.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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