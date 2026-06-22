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Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 15:47
Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?
2026 Dini Günler takvimi ile İslam aleminin gündeminde Muharrem ayı ve bu dönemde gerçekleştirilecek ibadet ve faaliyetler yer aldı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen ve "Şehrullah" yani "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayı ile birlikte, her yıl kutlanmaya devam eden ve heyecanla beklenen Aşure Günü de ön plana çıktı. Peki Aşure Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar…