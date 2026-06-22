Aşure Günü Tarihi 2026 | Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

2026 Muharrem ayı ile İslam aleminde yardımlaşma, paylaşma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ayrıca bu ayda yerine getirilen oruç ibadeti de ön plana çıktı. Böylece müslümanlar için önemli bir yere sahip olan bu özel zamanda, hem ibadetler yerine getiriliyor hem de manevi hissiyat yoğun bir şekilde yaşıyor. Tüm merak edilen bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim doğrultusunda netleşti.