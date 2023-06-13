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Haberler Fotohaber ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:48

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Final sınavlarında istedikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılacak. Üniversite tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, bütünleme sınavları Haziran ayı içerisinde yapılacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde? ATA AÖF bütünleme sınavı online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte, detaylar.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 1-7 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber bütünleme sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav takvimini araştırmaya başladı. 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresinden paylaşıldı. Buna göre sınavlar Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı nasıl yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sorusunun cevabı…

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresi üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri takvimini paylaştı.

Takvime göre, ATA AÖF bütünleme sınavları 15 Haziran - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavı online olarak gerçekleştirilecek.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

Öğrenciler anılan tarih aralığında hangi gün hangi derslerden sınava gireceğinizi gösteren ayrıntılı sınav programına https://ataaof.edu.tr//s/sinav-takvimi üzerinden ulaşabilecekler.

Sınav sistemine 15 Haziran 2023 tarihi saat 10.00'dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

Sorumlu olduğunuz ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi
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