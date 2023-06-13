ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Final sınavlarında istedikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılacak. Üniversite tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, bütünleme sınavları Haziran ayı içerisinde yapılacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde? ATA AÖF bütünleme sınavı online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte, detaylar.