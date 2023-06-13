ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

Öğrenciler anılan tarih aralığında hangi gün hangi derslerden sınava gireceğinizi gösteren ayrıntılı sınav programına https://ataaof.edu.tr//s/sinav-takvimi üzerinden ulaşabilecekler.

Sınav sistemine 15 Haziran 2023 tarihi saat 10.00'dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

Sorumlu olduğunuz ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.