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Haberler Fotohaber ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:03

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri bugün açıklanan final sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle merak ediliyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından istediği sonucu alamayan adaylar, bütünleme sınav tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar 20 Ocak tarihinde ilan edildi. Bu noktada sınavdan istediği sonucu alamayan adaylar ise bütünleme sınav tarihlerine odaklandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntüleniyor:

ATA AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF HARF NOTU

AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

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