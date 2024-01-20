Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
10:03
ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri bugün açıklanan final sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle merak ediliyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından istediği sonucu alamayan adaylar, bütünleme sınav tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri ne zaman?