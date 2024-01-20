ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı? 2024 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı tarihleri belli oldu!

ATA AÖF sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar 20 Ocak tarihinde ilan edildi. Bu noktada sınavdan istediği sonucu alamayan adaylar ise bütünleme sınav tarihlerine odaklandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi ne zaman, online mı?