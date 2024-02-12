Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:52

ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ders kayıt işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Akademik takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders kayıtları başladı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler ise bu noktada ''ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2023-2024 ATA AÖF ders kayıt ekranı ve materyal ücreti ödeme hakkında detaylar…

ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

ATA AÖF ders kayıt ekranı 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF bahar dönemi ders kayıt işlemleri, 12 Şubat'ta başladı ve 16 Şubat'ta sona erecek. Söz konusu işlem, materyal ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2023-2024 ATA AÖF kayıt ekranı ve ücreti...

ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

2023-2024 ATA AÖF DERS KAYITLARI BAŞLIYOR!

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvime göre bahar yarıyılı ders kayıtları başladı.

12 Şubat 2024 Salı günü başlayan ATA AÖF ders kayıtları materyal ücreti ödeme işlemleri, 16 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Mazeretli Ders Kayıtları ise 19 Şubat 2024 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Bahar yarıyılı dersleri, 19 Şubat 2024 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF kayıt yenileme takvimine göre, Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Fakülteye yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri, materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları Fakülte tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerinin ise (2. 3. ve 4. sınıf) materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacak.

Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF 2023-2024 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA