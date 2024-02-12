ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:52
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ders kayıt işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Akademik takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders kayıtları başladı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler ise bu noktada ''ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2023-2024 ATA AÖF ders kayıt ekranı ve materyal ücreti ödeme hakkında detaylar…