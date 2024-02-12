ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI 2023-2024: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

ATA AÖF ders kayıt ekranı 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF bahar dönemi ders kayıt işlemleri, 12 Şubat'ta başladı ve 16 Şubat'ta sona erecek. Söz konusu işlem, materyal ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2023-2024 ATA AÖF kayıt ekranı ve ücreti...