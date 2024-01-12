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Haberler Fotohaber ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:39

ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı

Atatürk Üniversite, Açıköğretim (ATA AÖF) akademik takvimine göre final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin ilk dönemi uygulanacak sınavlarla sona erecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Yarın sınava girecek binlerce adayın giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nereden alınır, giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı

ATA AÖF final sınavları için saatler kaldı. Güz dönemi ara sınavları tamamlanmıştı şimdi ise bu hafta sonu gerçekleşecek final sınavlarına gözler çevrildi. Adaylar sınav giriş belgesi ve yerleri ekranı açıldı. İşte ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nereden alınır, giriş belgesi alma ekranı

ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları;

13 Ocak 09:30,

13 Ocak 14:00,

14 Ocak 09:30'da olacak şekilde üç oturum şeklinde gerçekleşecek.

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ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı

ATA AÖF ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

13-14 Ocak tarihinde gerçekleşecek sınavlar yüz yüze gerçekleşecek.

ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav yerleri belli oldu.

13-14 Ocak 2024 Yarıyıl Sonu Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı.

ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı

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