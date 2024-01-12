Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:39
ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı
Atatürk Üniversite, Açıköğretim (ATA AÖF) akademik takvimine göre final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin ilk dönemi uygulanacak sınavlarla sona erecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Yarın sınava girecek binlerce adayın giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nereden alınır, giriş belgesi sorgulama ekranı