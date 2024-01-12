ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ || 2023-2024 ATA AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır, sorgulama ekranı

ATA AÖF final sınavları için saatler kaldı. Güz dönemi ara sınavları tamamlanmıştı şimdi ise bu hafta sonu gerçekleşecek final sınavlarına gözler çevrildi. Adaylar sınav giriş belgesi ve yerleri ekranı açıldı. İşte ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nereden alınır, giriş belgesi alma ekranı