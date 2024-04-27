Giriş Tarihi: 27.04.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
14:33
ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 (ataaof.edu.tr) | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi AÖF 95 sınav merkezi ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleşiyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşecek. Sınavın tamamlanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevaplarının PDF olarak erişme açılacak ve daha sonrasında sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?