Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:02

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF sınav sonuçları 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevap anahtarları yayınlandı. Şimdi tüm gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Bilindiği üzere değerlendirme sürecinde dört yanlış bir doğruyu götürecek. Peki; ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı obs.atauni.edu.tr ve süreçte son durum…