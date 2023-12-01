Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:02

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF sınav sonuçları 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevap anahtarları yayınlandı. Şimdi tüm gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Bilindiği üzere değerlendirme sürecinde dört yanlış bir doğruyu götürecek. Peki; ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı obs.atauni.edu.tr ve süreçte son durum…

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen sınavın ardından güz dönemi vize sınav sonucu erişime açılacak. Atatürk Üniversitesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. obs.atauni.edu.tr adresi öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Peki; ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları, 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde toplamda 3 oturumda tamamlandı.

Sınavın ardından üniversiteden ATA AÖF sınav soruları ve cevapları için açıklama geldi. Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz.''

ATA AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

2023 ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.

ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

SON DAKİKA