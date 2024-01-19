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Haberler Fotohaber ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 06:02

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

13-14 Ocak 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın soruları ve cevap anahtarları 16 Ocak tarihinde ilan edilmişti. Final sınavlarının açıklanmasıyla beraber harf notları belli olan öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrenecekler. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşete, ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanmasından sonra kendi hesaplamaları yapan öğrenciler, resmi internet sitesinden sınav sonuçlarının ilan edilmesini bekliyorlar. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 13-14 Ocak tarihinde tamamlandı. Final sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek:

https://obs.atauni.edu.tr/

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ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF HARF NOTU

AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat

Bahar dönemi:

Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat

Vize: 27 - 28 Nisan

Final: 1 - 2 Haziran

Bütünleme: 27 - 28 Temmuz

Üç ders sınavı: 24 Ağustos

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