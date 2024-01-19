Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
06:02
ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı || ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
13-14 Ocak 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın soruları ve cevap anahtarları 16 Ocak tarihinde ilan edilmişti. Final sınavlarının açıklanmasıyla beraber harf notları belli olan öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrenecekler. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşete, ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı