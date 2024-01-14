ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların ATA AÖF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor. Bu noktada üç oturumlu ATA AÖF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı oys.ataaof.edu.tr internet adresinde olacak. Peki, ATA AÖF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.