ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:57
2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. ATA AÖF final sınavı toplam 3 oturumda ve yüz yüze tamamlanacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %70 olarak belirlenmiştir. Öte yandan değerlendirme sürecinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Peki, Atatürk Üniversitesi güz dönemi ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.