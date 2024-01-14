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Haberler Fotohaber ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:57

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. ATA AÖF final sınavı toplam 3 oturumda ve yüz yüze tamamlanacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %70 olarak belirlenmiştir. Öte yandan değerlendirme sürecinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Peki, Atatürk Üniversitesi güz dönemi ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların ATA AÖF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor. Bu noktada üç oturumlu ATA AÖF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı oys.ataaof.edu.tr internet adresinde olacak. Peki, ATA AÖF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ATA AÖF final sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, ATA AÖF final sınavları 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ATA AÖF final oturumları ile ilgili bilgiler şu şekilde;

1. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 09:30'da başlayacak.

2. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 14:00'te gerçekleşecek.

3. Oturum: 14 Ocak 2024 tarihinde, saat 09:30'da başlayacak.

Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı. ATA AÖF soruları ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Sınav soru kitapçıklarının oys.ataaof.edu.tr adresindeki Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor.

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ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sınavı sonuçlarının ocak ayının haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

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