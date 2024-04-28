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Haberler Fotohaber ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 11:28

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 27-28 Nisan tarihlerinde binlerce adayın katılımı ile yapıldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler sınavın hemen ardından ATA AÖF soruları ve cevapları ile kontrollere başladı. Üç oturum olarak yüz yüze yapılan sınavda öğrencilere her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürecek. Peki; ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 2024 ATA AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme indirme ekranı.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları bu hafta sonu binlerce öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılıyor. Eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler "ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. 2024 ATA AÖF soruları ve cevapları sınavın ardından oys.ataaof.edu.tr tarafından yayınlanacak. İşte ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde yapılıyor. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirildi.

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ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, vize sınavlarının tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor.

Sınav sorularına OYS üzerinden erişim sağlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024

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