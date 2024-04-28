Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
11:28
ATA AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME | ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 27-28 Nisan tarihlerinde binlerce adayın katılımı ile yapıldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler sınavın hemen ardından ATA AÖF soruları ve cevapları ile kontrollere başladı. Üç oturum olarak yüz yüze yapılan sınavda öğrencilere her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürecek. Peki; ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 2024 ATA AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme indirme ekranı.