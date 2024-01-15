ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:49
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav soruları ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından yakın takibe alındı. 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen 1. Dönem güz final sınavları ardından adaylar puan hesabı yapmak için paylaşılan kitapçıkları kontrol edecek. Dönem sonu sınavlarının yüzde 70 oranında etkili olduğu sınavın puanı oldukça önemli. Peki; 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…