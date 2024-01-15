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Haberler Fotohaber ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:49

ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav soruları ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından yakın takibe alındı. 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen 1. Dönem güz final sınavları ardından adaylar puan hesabı yapmak için paylaşılan kitapçıkları kontrol edecek. Dönem sonu sınavlarının yüzde 70 oranında etkili olduğu sınavın puanı oldukça önemli. Peki; 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF sınav soruları ne zaman yayımlanır sorusu yanıtlandı. Konuyla ilgili açıklama geldi. Öğrencilerin beklediği tarih paylaşıldı. https://www.ataaof.edu.tr/ üzerinden duyurları takip eden adaylar gelecek kitapçıklarla birlikte puanlarını hesaplayacak. Final sınavları cevap anahtarı ile doğru ve yanlışlar kontrol edilecek. Peki; 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevapları nereden öğrenilir?

ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 Güz Dönemi Final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirildi.

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ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "Sevgili öğrencilerimiz; hükümlü öğrencilerin sınavları salı günü itibariyle tamamlanacaktır. Bu bakımdan sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır. Sınav sonuçları cevap kağıtları elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede sizlere ilan edilecektir. " açıklaması yaptı.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sınavı sonuçlarının ocak ayının haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde uygulanacak.

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

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