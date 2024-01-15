ATA AÖF SORULARI - CEVAPLARI 2023-2024 sorgulama | AÜ ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF sınav soruları ne zaman yayımlanır sorusu yanıtlandı. Konuyla ilgili açıklama geldi. Öğrencilerin beklediği tarih paylaşıldı. https://www.ataaof.edu.tr/ üzerinden duyurları takip eden adaylar gelecek kitapçıklarla birlikte puanlarını hesaplayacak. Final sınavları cevap anahtarı ile doğru ve yanlışlar kontrol edilecek. Peki; 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevapları nereden öğrenilir?