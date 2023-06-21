ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrenciler üç ders sınavına girecek. Söz konusu sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak edenler, üniversite tarafından paylaşılan sınav takvimine göz atıyor. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ATA AÖF üç ders sınavı online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte, detaylar.