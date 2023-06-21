ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.