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Haberler Fotohaber ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 21.06.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 23:11

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrenciler üç ders sınavına girecek. Söz konusu sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak edenler, üniversite tarafından paylaşılan sınav takvimine göz atıyor. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ATA AÖF üç ders sınavı online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte, detaylar.

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavları 15-18 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber üç ders sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav takvimini araştırmaya başladı. 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri için Atatürk Üniversitesi takvimi araştırılıyor. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı nasıl yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman sorusunun cevabı…

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresi üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi takvimini paylaştı.

Ancak yayınlanan takvimde 2022-2023 yılı mezuniyet üç ders sınavı tarihleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

ATA AÖF üç ders sınavının online olarak mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

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ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRŞİ YERLERİ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF üç ders sınavı yüz yüze yapılırsa sınav giriş belgesi istenecektir.

Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Mezuniyet Üç Ders Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ATA AÖF üç ders sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.

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