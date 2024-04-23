Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri

Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
10:58
23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Cumhuriyetimizin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan, hem 1. TBMM'nin kuruluşu hem de çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Atatürk, çocuklara olan sevgisini ve onları geleceğin mimarı olarak gördüğünü her fırsatta dile getirmiştir. Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler, yetişkinlere birer ders niteliği taşımaktadır. İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri…