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Haberler Fotohaber Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri
Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:58

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri

23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Cumhuriyetimizin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan, hem 1. TBMM'nin kuruluşu hem de çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Atatürk, çocuklara olan sevgisini ve onları geleceğin mimarı olarak gördüğünü her fırsatta dile getirmiştir. Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler, yetişkinlere birer ders niteliği taşımaktadır. İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri…

Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler, onun geleceğe ışık tutan çocuklara ve gençlere olan hassasiyetini gözler önüne sermektedir. Dünyada çocuklara bayram armağan eden ilk lider oluşuyla da çocuk sevgisini göstermektedir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri…

Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

"Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar."

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Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."

Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir."

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır."

Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler: Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisi ve 23 Nisan ile ilgili kısa-uzun sözleri

"Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir."

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