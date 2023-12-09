Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı izle: ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda bu hafta, Nazmiye ile Ragıp her şeyi kaybederler. Ancak bu büyük kayıp, Nazmiye'yi delirtir. Konağı basar ve Gülayşe'ye şiddetle saldırır. Ancak Gülayşe'yi trabzanlardan aşağı itmek isterken, yanlışlıkla kendi kızı Hüma'yı iter. Şimdi gelecek hafta neler olacağını merak eden izleyiciler Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ile Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…