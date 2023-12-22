ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ, hikayesi bitti mi? Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Barbaros karakteri bıçaklı saldırıya uğramıştı. 36. bölümde hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 36. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!