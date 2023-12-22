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Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 12:40

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ, hikayesi bitti mi? Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Barbaros karakteri bıçaklı saldırıya uğramıştı. 36. bölümde hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 36. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ölüm kalım savaşı veriyor! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının dram yüklü sevilen dizisi 22 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 36. bölümde bıçaklı saldırıya uğrayan Barbaros, hastaneye kaldırılıp ameliyata alınıyor. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt arıyor. Peki, ATV ile Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ölüm kalım savaşı veriyor! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir olay yaşanmıştı.

Sevilen dizinin 15 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelen 35. Bölümünde Gülayşe, bıçaklı saldırganın hedefindeydi.

Gülayşe'yi korumak için onun önüne atlayan Barbaros bıçaklandı. Gülayşe'nin gözyaşları sel olurken Barbaros'un akıbeti merak konusu oldu.

36. bölümde hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan Barbaros'un ölüm kalım savaşı devam ediyor.

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Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ölüm kalım savaşı veriyor! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

BURAK TOZKOPARAN ATEŞ KUŞLARI'NDAN AYRILIYOR MU?

Barbaros'un bıçaklanması ve Gülayşe'nin gözyaşları, karaktere hayat veren Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi.

Ancak Barbaros'un ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Bu nedenle Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ölüm kalım savaşı veriyor! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

ATEŞ KUŞLARI 36. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros hastanede ölüm kalım savaşı verirken ona güç veren tek şey Gülayşe'nin hayalidir. Ancak bu Barbaros'un savaşı kazanmasına yetecek mi? Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'a veda mı edecek? Barbaros'u kaybederse Gülayşe yaşar mı?

Sultan'ın nişan günü altınlarını alıp kaçtığı eski nişanlısı Turgut, sonunda Sultan'ı bulur! Sultan'ı korkudan tir tir titreten bu adam, Sultan'a delicesine aşıktır! Turgut, Sultan'ı geri almaya, Kara ise vermemeye yeminlidir! Sultan, geleceğini mahvetmelerine rağmen Ateş Kuşları'na sığınacak mı?

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ölüm kalım savaşı veriyor! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Kara, Sultan'ın sırlarını aralamaya başlayınca niye çok öfkelenecek? Ali kız kardeşi Sultan'ı korumak için neler yapacak? Peki ya Turgut, Sultan'ı ele geçirmek için Ali'nin en kıymetlisine, Gülayşe'ye musallat olursa?

Abisinden bile yakın olduğu Barbaros'un acısı, Sare'yi kahreder. Zıpkın aşık olduğu kadına yardım edebilecek mi?

Mercan'ın amcası sonunda onu kütüğüne alır! Artık Mercan'ın bir soyadı var: Mercan Gökova. Ama Mercan'ın amcası Ali ile Mercan'dan en acılı zamanlarında evlenmelerini ister. Mercan'la Ali evlenebilecekler mi?

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