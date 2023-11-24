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Haberler Fotohaber Ateş Kuşları Gözde kimdir, Ragıp’la bağlantısı ne? Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 15:50

Ateş Kuşları Gözde kimdir, Ragıp’la bağlantısı ne? Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram türündeki yapıma Gözde dahil oldu. Gözde karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Nilay Duru hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Ragıp'la bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları Gözde kimdir, Ragıp'la bağlantısı ne? Ateş Kuşları'nın Gözde'si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nilay Duru hakkında bilgiler…

Ateş Kuşları Gözde kimdir? Ragıp’la bağlantısı var! Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının Cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Ateş Kuşları yeni sezonuyla da adından dikkat çekiyor. İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, Hande Soral gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Nilay Duru, Gözde karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Ateş Kuşları Gözde kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 32. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin Ragıp ile bir bağlantısı olacak. Peki, Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, Ateş Kuşları'nın Gözde'si Nilay Duru hayatı hakkında merak edilenler…

Ateş Kuşları Gözde kimdir? Ragıp’la bağlantısı var! Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATEŞ KUŞLARI 32. BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 24 Kasım Cuma akşamı 32. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Bozdağ Film imzalı dizinin yeni bölümünde Gözde karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Ateş Kuşları Gözde kimdir? Ragıp’la bağlantısı var! Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATEŞ KUŞLARI GÖZDE KİMDİR?

Başarılı oyuncu Nilay Duru, 32. Bölümden itibaren Tuncer Salman'ın hayat verdiği Ragıp'ın avukatı Gözde karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Ateş Kuşları Gözde kimdir? Ragıp’la bağlantısı var! Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

NİLAY DURU KİMDİR?

12 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nilay Duru, aslen Romanya göçmeni bir ailenin kızıdır.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İktisat Bölümünde okurken okulunu donduran Nilay Duru, daha sonra bu bölümü bırakıp konservatuvara girdi.

Duru, Devlet Konservatuvarını birincilikle bitirdi.

Ateş Kuşları Gözde kimdir? Ragıp’la bağlantısı var! Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

Küçüklüğünden itibaren tiyatroya ilgi duyan Nilay Duru, konservatuvardan mezun olunca Tiyatrokare oyuncuları ile Çelik Manolyalar adlı oyunda oynadı.

Yazar Robert Harling'in yazdığı "Çelik Manolyalar" adlı tiyatro oyununda rol aldı. "Çelik Manolyalar" da daha önce sinemada Julia Roberts`ın oynadığı rolü, bu kez konservatuarı birincilikle bitiren Nilay Duru oynadı.

Nilay Duru, dizi oyunculuğuna ilk kez 2014 yılında "Kızıl Elma" Dizisi ile başladı. 2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide Azize karakterine hayat verdi.

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