Ateş Kuşları Gözde kimdir, Ragıp’la bağlantısı ne? Ateş Kuşları’nın Gözde’si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

Küçüklüğünden itibaren tiyatroya ilgi duyan Nilay Duru, konservatuvardan mezun olunca Tiyatrokare oyuncuları ile Çelik Manolyalar adlı oyunda oynadı.

Yazar Robert Harling'in yazdığı "Çelik Manolyalar" adlı tiyatro oyununda rol aldı. "Çelik Manolyalar" da daha önce sinemada Julia Roberts`ın oynadığı rolü, bu kez konservatuarı birincilikle bitiren Nilay Duru oynadı.

Nilay Duru, dizi oyunculuğuna ilk kez 2014 yılında "Kızıl Elma" Dizisi ile başladı. 2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide Azize karakterine hayat verdi.