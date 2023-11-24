ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram türündeki yapıma Gözde dahil oldu. Gözde karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Nilay Duru hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Ragıp'la bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları Gözde kimdir, Ragıp'la bağlantısı ne? Ateş Kuşları'nın Gözde'si Nilay Duru kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nilay Duru hakkında bilgiler…