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Haberler FotoHaber Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:19

Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Atilla İlhan Türk edebiyatının önemli şairlerinden birisidir. Özellikle aşk şiirleri ile ön plana çıkan Attila İlhan'ın 137 adet şiiri bulunur. "Ben Sana Mecburum", "Ayrılık Sevdaya Dahil" gibi şiirleri ile kalbimize taht kuran Atilla İlhan şiirleri ile günümüzde hala popülerliğini koruyan şairler arasında yer alır. Atilla İlhan'ın şiirleri ve sözleri her nesilde beğenilmekte ve okunmaktadır. İşte Attila İlhan'ın unutulmaz şiirlerinden alıntılar, kısa ve uzun aşk şiirleri ve en anlamlı cümleleri...

Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Atilla İlhan, 15 Haziran 1925'te İzmir'de doğmuştur. Üniversite hayatının ilk yıllarında dergilerde şiirleri yayımlanmaya başlamıştır. Hem şair hem yazar hem de senarist olan Attila İlhan, 10 Ekim 2005 tarihinde hayata gözlerini kapatmıştır. Atilla İlhan şiirleri ve aşk sözleri ile vefatından yıllar sonra bile Türk edebiyatının temel taşları arasında yer almaktadır. İşte en anlamlı ve en güzel Atilla İlhan şiirleri ve unutulmaz aşk şiirlerinden alıntılar...

Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Atilla İlhan Şiirleri

Atilla İlhan'ın bütün şiirlerinin sayısı 137'dir. Ağustos Çıkmazı, Ayrılık Sevdaya Dahil, Aysel Git Başımdan, Bela Çiçeği, Ben Sana Mecburum, Cinnet Çarşısı, Emperyal Oteli, Elde Var Hüzün, Kimi Sevsem Sensin gibi önemli şiirleri bulunmaktadır.

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Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Atilla İlhan'ın Aşk Şiirleri

Adım Sonbahar

"nasıl iş bu

her yanına çiçek yağmış

erik ağacının

ışık içinde yüzüyor

neresinden baksan

gözlerin kamaşır

oysa ben akşam olmuşum

yapraklarım dökülüyor

usul usul

adım sonbahar"

Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Böyle Bir Sevmek

"ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

azıcık okşasam sanki çocuktular

bıraksam korkudan gözleri sislenir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle bir sevmek görülmemiştir"

Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Ağustos Çıkmazı

"Bir deniz kıyısında otur

Gemiler sensiz gitsin bırak

Herkes gibi yaşasana sen

İşine gücüne baksana

Evlenirsin, çocuğun olur

Beni koyup koyup gitme, n'olursun"

Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Ayrılık Sevdaya Dahil

"ay ışığına batmış

karabiber ağaçları

gümüş tozu

gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar

yaseminler unutulmuş

tedirgin gülümser

çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var

çünkü ayrılık da sevdaya dahil

çünkü ayrılanlar hala sevgili

hiç bir anı tek başına yaşayamazlar

her an ötekisiyle birlikte

herşey onunla ilgili"

Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Nasıl Bir Sevdaysa

"nerede ne zaman kaç kere yaşadık

nasıl bir sevdaysa eskitememiş yıllar

bitirdiğimiz herşeye yeniden başladık

dudaklarımızda birbirimizden mısralar"

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