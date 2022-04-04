Atilla İlhan Şiirleri ve Sözleri: Attila İlhan’ın Kısa Ve Uzun Aşk Şiirleri, Sözleri Ve Unutulmaz Şiirlerinden Alıntılar

Atilla İlhan, 15 Haziran 1925'te İzmir'de doğmuştur. Üniversite hayatının ilk yıllarında dergilerde şiirleri yayımlanmaya başlamıştır. Hem şair hem yazar hem de senarist olan Attila İlhan, 10 Ekim 2005 tarihinde hayata gözlerini kapatmıştır. Atilla İlhan şiirleri ve aşk sözleri ile vefatından yıllar sonra bile Türk edebiyatının temel taşları arasında yer almaktadır. İşte en anlamlı ve en güzel Atilla İlhan şiirleri ve unutulmaz aşk şiirlerinden alıntılar...