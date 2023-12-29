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Haberler Fotohaber ATV Canlı Yayın İzle: 28-29 Aralık ATV yayın akışı programı ve canlı yayın izleme ekranı
Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 21:07

ATV Canlı Yayın İzle: 28-29 Aralık ATV yayın akışı programı ve canlı yayın izleme ekranı

ATV canlı yayın izle ekranı kanalda yayımlanan diziler, filmler, haber bülteni, programlar ve maçlar için takip ediliyor. Sevilen dizileri, yarışma ve gündüz kuşağı programlarıyla gündemden düşmeyen ATV, 29 Aralık tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Süper Kupa finaline de sahne olacak. 28-29 Aralık ATV yayın akışı futbol severler başta olmak üzere televizyon takipçilerinin gündeminde. İşte, ATV canlı yayın izle linki.

ATV Canlı Yayın İzle: 28-29 Aralık ATV yayın akışı programı ve canlı yayın izleme ekranı

ATV canlı izle diziler, haber bülteni, yarışma programlarıyla televizyon izleyicileri tarafından yakın mercek altına alındı. Kanalda yayımlanacak Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için geri sayım başlarken izleyenler yapımları kaçırmamak için 28 ve 29 Aralık ATV yayın akışı listesini kontrol ediyor. İşte, ATV canlı yayın izle ekranı!

ATV Canlı Yayın İzle: 28-29 Aralık ATV yayın akışı programı ve canlı yayın izleme ekranı

ATV YAYIN AKIŞI

28 Aralık Perşembe:

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Aldatmak

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.20 Kuruluş Osman

03.50 Mutfak Bahane

05.50 Bir Küçük Gün Işığı

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ATV Canlı Yayın İzle: 28-29 Aralık ATV yayın akışı programı ve canlı yayın izleme ekranı

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ ATV'DE!

29 Aralık tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finali ATV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Heyecanlı karşılaşma 20.45'te başlayacak.

İşte 29 Aralık yayın akışı listesi.

ATV Canlı Yayın İzle: 28-29 Aralık ATV yayın akışı programı ve canlı yayın izleme ekranı

29 Aralık ATV yayın akışı:

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Süper Kupaya Doğru

20.45 Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı

22.50 Kupa Töreni

00.00 Uzaydan Gelen Fırtına

02.10 Mutfak Bahane

04.10 Bir Küçük Gün Işığı

ATV Canlı Yayın İzle: 28-29 Aralık ATV yayın akışı programı ve canlı yayın izleme ekranı

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Aşağıdaki bağlantıdan ATV canlı yayına ulaşabilirsiniz:

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