Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:33
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
15:33
Üvey Anne dizisinin Faruk'u Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutsi evli mi, eşi kim, gerçek adı ne?
ATV'nin merakla beklenilen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, klasik yaz dizilerinin aksine gerçek bir hikâyeden esinlenilerek ekranlara getirilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin oyuncularından Kutsi canlandırdığı Faruk Gencer karakteri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide onurundan, gururundan ve ahlakından ödün vermeyen Faruk Gencer'i hayat veren oyuncunun dizideki rolü dizi severler tarafından çok sevildi. Faruk için çocukları ve kadını ince çizgisidir, hayatta onu bu inci çizgiden imtihana sokacaktır. Faruk Gencer karakterine ruh veren Kutsi kimdir, kaç yaşında nereli sorgulanıyor. Müzisyenliğinin yanında oyunculuk kariyeri ile de adını sıkça duyduğumuz Kutsi evli mi, gerçek ismi ne? İşte, tüm merak edilenler…