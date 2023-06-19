Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Üvey Anne dizisinin Faruk'u Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutsi evli mi, eşi kim, gerçek adı ne?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:33

Üvey Anne dizisinin Faruk'u Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutsi evli mi, eşi kim, gerçek adı ne?

ATV'nin merakla beklenilen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, klasik yaz dizilerinin aksine gerçek bir hikâyeden esinlenilerek ekranlara getirilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin oyuncularından Kutsi canlandırdığı Faruk Gencer karakteri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide onurundan, gururundan ve ahlakından ödün vermeyen Faruk Gencer'i hayat veren oyuncunun dizideki rolü dizi severler tarafından çok sevildi. Faruk için çocukları ve kadını ince çizgisidir, hayatta onu bu inci çizgiden imtihana sokacaktır. Faruk Gencer karakterine ruh veren Kutsi kimdir, kaç yaşında nereli sorgulanıyor. Müzisyenliğinin yanında oyunculuk kariyeri ile de adını sıkça duyduğumuz Kutsi evli mi, gerçek ismi ne? İşte, tüm merak edilenler…

ATV ÜVEY ANNE’nin Faruk Gencer’i Kutsi kimdir? Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, gerçek ismi ne?

ATV dizileriyle yaz sezonuna bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın iddialı yapımları arasında gösterilen Üvey Anne ilk bölümü ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Ekran önü macerası bugün başlayan yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler var. Daha önce müzisyenliğinin yanında Doktorlar, Huzur Sokağı, Annemizi Saklarken gibi dizilerdeki rolleriyle tanıdığımız Kutsi, Üvey Anne'nin zeki, güçlü, karizmatik patronu. Çocukları ve kadınına çok değer veren Faruk Gencer rolüyle Kutsi seyirciden tam not almaya hazırlanıyor. Peki, Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutsi evli mi, gerçek adı ne? İşte, tüm merak edilenler…

ATV ÜVEY ANNE’nin Faruk Gencer’i Kutsi kimdir? Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, gerçek ismi ne?

KUTSİ DİZİLERİ

Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Dizi, düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı.

2019-2021 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayımlanmış olan Benim Adım Melek dizisinde rol almıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATV ÜVEY ANNE’nin Faruk Gencer’i Kutsi kimdir? Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, gerçek ismi ne?

KUTSİ KİMDİR ?
Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya gözlerini açmış Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusudur. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den alır.

ATV ÜVEY ANNE’nin Faruk Gencer’i Kutsi kimdir? Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, gerçek ismi ne?

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttır.

ATV ÜVEY ANNE’nin Faruk Gencer’i Kutsi kimdir? Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, gerçek ismi ne?

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır. Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

SON DAKİKA