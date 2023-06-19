Üvey Anne dizisinin Faruk'u Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutsi evli mi, eşi kim, gerçek adı ne?

ATV dizileriyle yaz sezonuna bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın iddialı yapımları arasında gösterilen Üvey Anne ilk bölümü ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Ekran önü macerası bugün başlayan yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler var. Daha önce müzisyenliğinin yanında Doktorlar, Huzur Sokağı, Annemizi Saklarken gibi dizilerdeki rolleriyle tanıdığımız Kutsi, Üvey Anne'nin zeki, güçlü, karizmatik patronu. Çocukları ve kadınına çok değer veren Faruk Gencer rolüyle Kutsi seyirciden tam not almaya hazırlanıyor. Peki, Kutsi kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutsi evli mi, gerçek adı ne? İşte, tüm merak edilenler…