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Haberler Fotohaber ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:53

ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

ATV'nin merakla beklenilen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, klasik yaz dizilerinin aksine gerçek bir hikâyeden esinlenilerek ekranlara getirilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse canlandırdığı Serap karakteri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zeki, çekici bir o kadar da haset bir karakter olan Serap'a hayat veren oyuncu patronu Faruk Gencer'i (Kutsi) nikah masasına oturtmak için çeşitli yollara başvurur. Peki, Üvey Anne' nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, güzel oyuncu hakkında tüm merak edilenler…

ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

ATV dizileriyle yaz sezonuna bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın iddialı yapımları arasında gösterilen Üvey Anne ilk bölümü ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Ekran önü macerası bugün başlayan yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler var. Daha önce Deniz Yıldızı, Kara Sevda dizilerinde gördüğümüz Hazal Filiz Küçükköse Üvey Anne'nin Serap Kutlu'su. Oyuncu canlandırdığı Serap karakteri ile tüm dikkatleri ve beğenileri üzerinde toplarken izleyiciler ünlü oyuncunun bu rol için yaratılmış olduğu yorumlarında bulundu. Peki, Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler…

ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Mersin doğumlu Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimine Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde başlayıp 3. sınıfta bırakan Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Güzel oyuncu, oyunculuk eğitimlerinin ardından ilk televizyon deneyimini Deniz Yıldızı isimli dizi ile yaşadı.

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ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

2015 yılında rol aldığı Kara Sevda dizisindeki Zeynep Soydere rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncunun oynadığı yapımlar arasında Mehmet: Bir Cihan Fatihi, Rüya, Günahkar, Uçurum, Ustura Kemal, Kalbim Seni Seçti, Bir Peri Masalı gibi diziler yer alıyor.

ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE'NİN İKİZ KIZ KARDEŞİ VAR!

Güzelliği ve dikkatleri çeken rolleriyle adından sürekli bahsettiren ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin Deniz adında ikiz kız kardeşi var. Oyuncu bir röpartajında eskiden ikiz kız kardeşiyle birbirlerinin yerine geçtiklerini itiraf etmişti.


ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE'NİN BURCU, BOYU VE KİLOSU

Kova burcu Hazal Filiz Küçükköse, 1.72 metre boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır.

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