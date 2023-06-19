ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
11:53
ATV'nin merakla beklenilen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, klasik yaz dizilerinin aksine gerçek bir hikâyeden esinlenilerek ekranlara getirilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse canlandırdığı Serap karakteri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zeki, çekici bir o kadar da haset bir karakter olan Serap'a hayat veren oyuncu patronu Faruk Gencer'i (Kutsi) nikah masasına oturtmak için çeşitli yollara başvurur. Peki, Üvey Anne' nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, güzel oyuncu hakkında tüm merak edilenler…