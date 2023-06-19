ATV ÜVEY ANNE’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında, dizi ve filmleri?

ATV dizileriyle yaz sezonuna bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın iddialı yapımları arasında gösterilen Üvey Anne ilk bölümü ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Ekran önü macerası bugün başlayan yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler var. Daha önce Deniz Yıldızı, Kara Sevda dizilerinde gördüğümüz Hazal Filiz Küçükköse Üvey Anne'nin Serap Kutlu'su. Oyuncu canlandırdığı Serap karakteri ile tüm dikkatleri ve beğenileri üzerinde toplarken izleyiciler ünlü oyuncunun bu rol için yaratılmış olduğu yorumlarında bulundu. Peki, Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler…