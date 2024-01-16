Giriş Tarihi: 16.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
12:04
AUZEF (AA, BA, BB, CB, CC ve DC) geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz yarıyılı bitirme (final) sınavı sonuçlarının 13 Ocak'ta erişime açılmasının ardından AUZEF harf notu öğrenme ekranı sorgulamaları başladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Harf notlarınızı aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyen öğrenciler AUZEF harf notu karşılıkları için arayışa koyuldu. Peki; AUZEF (AA, BA, BB, CB, CC ve DC) geçer mi?