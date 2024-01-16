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Haberler Fotohaber AUZEF (AA, BA, BB, CB, CC ve DC) geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları
Giriş Tarihi: 16.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 12:04

AUZEF (AA, BA, BB, CB, CC ve DC) geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz yarıyılı bitirme (final) sınavı sonuçlarının 13 Ocak'ta erişime açılmasının ardından AUZEF harf notu öğrenme ekranı sorgulamaları başladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Harf notlarınızı aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyen öğrenciler AUZEF harf notu karşılıkları için arayışa koyuldu. Peki; AUZEF (AA, BA, BB, CB, CC ve DC) geçer mi?

AUZEF AA, BA, BB, CB, CC ve DC geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harf notlarının erişime açılmasının ardından AUZEF harf notu karşılıkları merak edilmeye başladı. (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenciler dersi geçip geçmeme durumunu sorguluyor. Peki; AUZEF (AA, BA, BB, CB, CC ve DC) geçer mi? İşte, yanıtı...

AUZEF AA, BA, BB, CB, CC ve DC geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI!
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Öğrencilerimiz,
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları açıklanmıştır. Harf notlarınızı aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF HARF NOTU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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AUZEF AA, BA, BB, CB, CC ve DC geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.

Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

AUZEF AA, BA, BB, CB, CC ve DC geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları

AUZEF HARF NOTU KARŞILIKLARI

Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir.
Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

AUZEF AA, BA, BB, CB, CC ve DC geçer mi? İşte, AUZEF harf notu karşılıkları

AGNO DETAYLARI
Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için:
1. Müfredatta belirtilen tüm çalışmaları(ders, staj, tez çalışması vb.) ve AKTS yükümlülüklerini tamamlamış olması
2. Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.

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