Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
16:54
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) harf notlarının açıklanması ardından derslerden geçip geçmediğini öğrenen öğrenciler, bütünlemelere odaklandı. 2023-2024 sınav takvimi kontrol edilirken öğrenciler telafi için yeniden çalışmalara başlıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, tarihler...