AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AUZEF bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde AUZEF büt tarihlerinde eş zamanlı olarak yapılır.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.