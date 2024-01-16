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Haberler Fotohaber AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi
Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 16:54

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) harf notlarının açıklanması ardından derslerden geçip geçmediğini öğrenen öğrenciler, bütünlemelere odaklandı. 2023-2024 sınav takvimi kontrol edilirken öğrenciler telafi için yeniden çalışmalara başlıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, tarihler...

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Final sınav sonuçları sonrası harf notları ile puanlarını öğrenen öğrenciler geçemedikleri dersler için yeniden sınavlara çalışmaya başlayacak. Bu noktada telafiye yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023-2024 AUZEF sınav takvimi...

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI!
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Değerli Öğrencilerimiz,
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları açıklanmıştır. Harf notlarınızı aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF HARF NOTU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlar 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde uygulanacak.

06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF FİNAL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AUZEF bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde AUZEF büt tarihlerinde eş zamanlı olarak yapılır.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.

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