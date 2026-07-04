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Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:45

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde bahar yarıyılı bütünleme sınavı başladı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, sınav yerlerini ve giriş belgesi görüntüleme ekranını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? İşte, bütünleme sınavına ilişkin merak edilenler...

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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin gündeminde bütünleme sınavı yer alıyor. Bahar yarıyılı telafi sınavlarına kısa süre kala sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, sınava nerede ve hangi saatte gireceklerini giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AUZEF 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme, diğer adıyla telafi sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

AUZEF bütünleme sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Sınav günü öğrencilerin, üzerinde fotoğraf bulunan sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması istenecek.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgesi, AUZEF Sınav Sistemi üzerinden veya AUZEF Mobil uygulaması aracılığıyla görüntülenebilecek. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezi ve oturum bilgilerini dikkatle kontrol etmek gerekiyor. Öğrencilerin, sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları önem taşıyor.

AUZEF SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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