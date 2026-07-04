AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin gündeminde bütünleme sınavı yer alıyor. Bahar yarıyılı telafi sınavlarına kısa süre kala sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, sınava nerede ve hangi saatte gireceklerini giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.