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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:45
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde bahar yarıyılı bütünleme sınavı başladı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, sınav yerlerini ve giriş belgesi görüntüleme ekranını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman başlayacak? İşte, bütünleme sınavına ilişkin merak edilenler...