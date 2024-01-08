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Haberler Fotohaber AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 12:43

AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 AUZEF Güz Dönemi final sınavının ardından AUZEF bütünleme tarihleri araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu 6-7 Ocak tarihlerinde uygulanan sınavların ardından bütünleme tarihleri gündeme geldi. Final sınavına giremeyenler ya da harf notu düşük gelen öğrenciler bütünleme sınavına girebilecekler. Peki 2024 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

AUZEF bütünleme sınavının tarihleri, 2023-2024 Güz Dönemi final sınavların gerçekleştirilmesiyle birlikte gündeme geldi. Alttan dersi kalanlar ve herhangi bir nedenle finallere giremeyen öğrenciler AUZEF bütünleme sınavı ile kalan derslerini telafi edebilecek. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İşte AUZEF bütünleme tarihleri 2024

AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlar 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde uygulanacak.

06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

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AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

AUZEF FİNAL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AUZEF bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde AUZEF büt tarihlerinde eş zamanlı olarak yapılır.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.

AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.

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