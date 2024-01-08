Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
12:43
AUZEF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || 2024 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 AUZEF Güz Dönemi final sınavının ardından AUZEF bütünleme tarihleri araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu 6-7 Ocak tarihlerinde uygulanan sınavların ardından bütünleme tarihleri gündeme geldi. Final sınavına giremeyenler ya da harf notu düşük gelen öğrenciler bütünleme sınavına girebilecekler. Peki 2024 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?