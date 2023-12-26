Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:40

AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı AKSİS

AUZEF final (bitirme) sınavları için sınav giriş belgesi - yerleri erişime açıldı mı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimi ile güz dönemi bitirme sınav tarihleri belli oldu. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde final sınavlarına katılım sağlayacak. Bu noktada "AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı…