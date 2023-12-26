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Haberler Fotohaber AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı AKSİS
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:40

AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı AKSİS

AUZEF final (bitirme) sınavları için sınav giriş belgesi - yerleri erişime açıldı mı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimi ile güz dönemi bitirme sınav tarihleri belli oldu. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde final sınavlarına katılım sağlayacak. Bu noktada "AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı…

AUZEF bitirme final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!

AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı için araştırmalar yoğunluk kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi bitirme sınavlarına hazırlanıyor. Geri sayım devam ederken sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Hal böyleyken ''AUZEF final (bitirme) sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler, 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde sınavlara katılım sağlayacak. İşte 2023-2024 AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

AUZEF bitirme final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!

2023-2024 AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2023-2024 AUZEF yarıyıl sonu (bitirme) sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. AUZEF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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AUZEF bitirme final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

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AUZEF bitirme final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!

AUZEF GÜNCEL SINAV TAKVİMİ 2023-2024 || AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 akademik sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre;

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 6 Ocak - 7 Ocak 2024 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 10 Şubat -11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF bitirme final sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır? AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

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